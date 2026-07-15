Liječnik otkrio pet stvari koje biste trebali napraviti odmah nakon buđenja: "Ne koštaju ništa"

Britanski liječnik dr. Amir Khan tvrdi da nekoliko jednostavnih jutarnjih navika može pozitivno utjecati na zdravlje, razinu energije i raspoloženje. Naglašava da za njih nisu potrebni skupi dodaci prehrani ni posebni uređaji, već tek nekoliko minuta nakon buđenja.

"Donosim vam pet najboljih zdravstvenih savjeta, i to potpuno besplatnih. Ne prodajem dodatke prehrani, spravice ni čudesne proizvode – samo navike koje svatko može isprobati", poručio je liječnik, kojeg više od milijun ljudi prati na društvenim mrežama.

Dan započnite čašom vode

Prvi savjet odnosi se na hidrataciju. Nakon sedam ili osam sati sna tijelo je prirodno blago dehidrirano, zbog čega velika čaša vode može pomoći u nadoknadi izgubljene tekućine.

Prema riječima dr. Khana, jutarnja hidratacija podupire cirkulaciju, rad bubrega i probavu, a kod nekih ljudi može poboljšati budnost i koncentraciju.

Izađite na jutarnje svjetlo

Njegov omiljeni savjet je izlazak na otvoreno odmah nakon buđenja.

Objasnio je da jutarnja sunčeva svjetlost djeluje na posebne stanice u očima koje mozgu šalju signal za regulaciju unutarnjeg biološkog sata. Time se smanjuje lučenje melatonina i usklađuje cirkadijalni ritam.

Dodaje da osobe koje se redovito izlažu jutarnjem svjetlu često bolje spavaju, imaju više energije tijekom dana i bolje su raspoložene. Za to nije potrebno dugo boraviti vani – dovoljno je desetak do dvadeset minuta, primjerice uz jutarnju kavu.

Hodajte bosi po travi

Dr. Khan preporučuje i hodanje bosim stopalima po travi, ali ne zbog teorija o "uzemljenju", već zbog koristi za stopala.

Kako kaže, hodanje bosih nogu potiče brojne živčane završetke u stopalima, poboljšava ravnotežu te jača male mišiće stopala i gležnjeva. Osim toga, smatra da je riječ o jednostavnom načinu da se odmah ujutro povežemo s prirodom.

Poslušajte zvukove prirode

Još jedna preporuka odnosi se na slušanje pjeva ptica ili drugih prirodnih zvukova.

Liječnik navodi da istraživanja pokazuju kako takvi zvukovi mogu smanjiti stres, poboljšati raspoloženje te ublažiti osjećaje tjeskobe. Smatra se da prirodni zvukovi živčanom sustavu šalju signal da se nalazimo u sigurnom okruženju.

Pet dubokih udaha

Posljednji savjet je jednostavna vježba disanja koja traje manje od minute.

Dr. Khan preporučuje pet sporih udaha pri kojima se udiše četiri sekunde, a izdiše šest. Takvo disanje aktivira parasimpatički živčani sustav, usporava otkucaje srca i pomaže smanjiti razinu hormona stresa.

"Ništa od ovoga ne košta. Ponekad najmoćniji lijek nije nešto što kupujete, nego nešto što su naša tijela stvorena raditi i što su ljudi prakticirali stoljećima", zaključio je liječnik.