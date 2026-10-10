Liječnik otkrio pet ključnih savjeta za sezonu gripe i prehlade: Ove svakodnevne navike mogu smanjiti rizik od zaraze

Sezona prehlade i gripe donosi povećan rizik od respiratornih infekcija, uključujući običnu prehladu i gripu. Iako ne postoji siguran način da se bolest potpuno izbjegne, nekoliko svakodnevnih navika može smanjiti rizik od zaraze i ublažiti simptome. Liječnik obiteljske medicine dr. Aaron Block objašnjava da se prevencija svodi na praktične mjere poput cijepljenja, čišćeg zraka u zatvorenom, pranja ruku i opće brige o zdravlju, prenosi Index.

Koristite više strategija za smanjenje rizika

Jedan od najučinkovitijih načina zaštite tijekom sezone respiratornih virusa jest kombiniranje nekoliko preventivnih mjera, a ne oslanjanje na samo jednu.

"Tijekom pandemije COVID-19 naučili smo nekoliko stvari koje su i dalje korisne za svaku sezonu respiratornih virusa. Moj kratki popis glasi: cijepite se prema preporukama, poboljšajte kvalitetu zraka u prostorijama koje dijelite s drugima, perite ruke i ostanite kod kuće ako ste bolesni. Maska koja dobro prianja pruža dodatnu zaštitu u gužvama, osobito ako ste vi ili netko vama blizak u rizičnoj skupini", kaže dr. Block.

Respiratorni virusi šire se česticama koje ljudi ispuštaju dok dišu, govore, kašlju ili kišu. Otvaranje prozora ili korištenje pročišćivača zraka može smanjiti izloženost virusima. Važno je i redovito prati ruke, osobito nakon dodirivanja zajedničkih površina te prije jela ili diranja lica. Dr. Block savjetuje da se kašlje ili kiše u maramicu ili lakat, a ne u dlanove.

Ako ste bolesni, ostanite kod kuće jer ograničavanje kontakta s drugima smanjuje šanse za širenje infekcije. Maske su dodatni sloj zaštite u zatvorenim prostorima s puno ljudi, što je posebno važno za osobe s povećanim rizikom od težih oblika bolesti.

Provjerite s liječnikom koja se cjepiva protiv gripe preporučuju za vas s obzirom na dob i zdravstveno stanje. Cjepiva smanjuju rizik od teških komplikacija, iako ne mogu jamčiti da se nećete zaraziti.

"Gledajte na cijepljenje kao na vježbu za slučaj požara za vaš imunološki sustav. On tako vježba prije nego što se oglasi pravi alarm", poručuje dr. Block.

Podržite imunitet svakodnevnim navikama

Za podršku imunitetu nisu potrebne složene rutine. Umjesto toga, usredotočite se na nekoliko navika kojih se doista možete pridržavati: dovoljno spavajte, redovito se krećite, jedite raznoliku i hranjivu hranu te pronađite načine za upravljanje stresom.

San je odlična polazna točka. Studija iz 2026. godine, koja je obuhvatila 521 pacijenta, pokazala je da su osobe s nesanicom imale dvostruko veće šanse za razvoj infekcije ili bolesti slične gripi. Dr. Block objašnjava da studija ne dokazuje izravno da bolji san sprječava bolest, ali daje još jedan dobar razlog da spavanje shvatimo ozbiljno.

Tjelesna aktivnost također pomaže. Istraživanja sugeriraju da su aktivniji ljudi izloženi manjem riziku od određenih infekcija. Ne morate naporno trenirati, cilj je redovito se kretati na način koji vam odgovara.

Stres utječe na to kako tijelo reagira na bolest. Dugotrajni stres povezuje se s većom šansom za infekciju i slabijim odgovorom na neka cjepiva. Odmor, druženje i aktivnosti koje vas opuštaju još su jedan način podrške zdravlju.

Važno je i što jedete. Birajte namirnice koje osiguravaju proteine, vitamine i minerale. "Proteini, voće, povrće i cjelovite žitarice daju imunološkom sustavu potrebne sirovine. Nedostatak tih nutrijenata može poremetiti normalnu funkciju imuniteta", ističe dr. Block.

Budite oprezni s vitaminima i dodacima prehrani

Police s dodacima prehrani mogu biti privlačne, ali više nije nužno i bolje. "Počeo bih s najmanje uzbudljivim odgovorom: radije nadoknadite stvarni nutritivni deficit nego da kupujete hrpu proizvoda s natpisom 'za jačanje imuniteta'", objašnjava dr. Block i dodaje: "Nijedan dodatak prehrani ne može zamijeniti cijepljenje, san ili smanjenje izloženosti virusima".

Redovito uzimanje vitamina C kod većine ljudi ne sprječava prehladu, ali može malo skratiti trajanje simptoma ili ublažiti njihovu težinu. Dr. Block preporučuje da vitamin C unosite putem agruma, paprika, jagoda, brokule i rajčica. Suplementi su opcija samo ako ga ne unosite dovoljno hranom.

Vitamin D može biti koristan osobama koje imaju njegov manjak, no dokazi o učinkovitosti u prevenciji respiratornih infekcija nisu jednoznačni. Dr. Block savjetuje da se o testiranju i doziranju posavjetujete s liječnikom jer se prevelike količine ovog vitamina mogu nakupljati u tijelu i biti štetne.

Neka istraživanja sugeriraju da probiotici mogu smanjiti učestalost određenih infekcija gornjih dišnih puteva. Budući da crijeva igraju važnu ulogu u imunitetu, zdrava ravnoteža crijevnih bakterija pomaže tijelu u borbi protiv klica. To možete podržati hranom bogatom vlaknima i fermentiranim namirnicama poput jogurta, kefira, kimchija i kiselog kupusa.

Za razliku od nekih drugih dodataka, cink može imati ulogu nakon što se pojave prvi simptomi prehlade. Neka istraživanja pokazuju da cink u obliku pastila može skratiti trajanje prehlade ako se uzme odmah na početku. Ipak, dokazi nisu konačni, a cink može izazvati mučninu i neugodan okus. Izbjegavajte proizvode za nos koji sadrže cink jer su povezani s trajnim gubitkom njuha.

Reagirajte brzo ako se osjećate loše

Ako se probudite s grebanjem u grlu, začepljenim nosom ili bolovima u tijelu, možda nećete odmah znati je li riječ o prehladi ili gripi. Za većinu zdravih odraslih osoba prvi su koraci jednostavni. Važno je pratiti razvoj simptoma, dovoljno se odmarati i unositi tekućinu, a ako se simptomi pogoršaju ili potraju, obratiti se liječniku.

"Saznajte što imate, osobito ako ste podložni komplikacijama. Antivirusni lijekovi za gripu najbolje djeluju ako se uzmu u prva dva dana", kaže dr. Block.

Za tipične virusne bolesti nema brzog rješenja. Dajte tijelu vremena, spavajte i pijte dovoljno tekućine poput vode, čaja ili juhe. Ako imate temperaturu, trebat će vam više tekućine nego inače. Lijekovi bez recepta neće izliječiti prehladu, ali će vam olakšati oporavak.

Opcije uključuju paracetamol ili ibuprofen za temperaturu i bolove, fiziološku otopinu za nos, pastile za grlo i med za smirivanje kašlja. Liječničku pomoć potražite ako imate problema s disanjem, znakove teške dehidracije ili ako se simptomi pogoršavaju nakon što su se nakratko povukli.

Prepoznajte vlastite faktore rizika

Neki ljudi kao da "pokupe" svaki virus koji kruži, ali to ne znači nužno da im je imunitet slab. "Izloženost je ogroman dio priče. Život s djecom, rad s puno ljudi ili briga o bolesnicima daju virusima više prilika da vas pronađu", objašnjava dr. Block.

Često obolijevanje može biti samo odraz toga koliko ste često u kontaktu s virusima. Ipak, dob, trudnoća i kronične bolesti mogu povećati rizik od težih oblika bolesti.

"Ako netko ima neobično česte ili teške infekcije koje teško prolaze, o tome treba razgovarati s liječnikom, a ne kupovati novu bočicu suplemenata", zaključuje dr. Block.