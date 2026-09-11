Liječnik o stanju izbodenog učenika: "Još nije pri svijesti, majka je kraj njega"

Dječak koji je jutros teško ozlijeđen u napadu nožem u Elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino operiran je u KBC-u Zagreb i nalazi se na intenzivnoj njezi. Još nije pri svijesti, ali zasad nema komplikacija, rekao je za RTL Danas zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak.

“Mi smo tijekom prijepodneva primili dječaka s teškim, po život opasnim ozljedama. Puno ljudi se trudilo oko njega, ekipa je krenula raditi odmah. Napravljena je dobra klinička obrada, istovremeno zbrinjavanje općeg stanja. Završio je u kirurškoj sali, zbrinute su njegove ozljede”, rekao je Novak.

Dodao je da se dječak sada nalazi na pedijatrijskoj intenzivnoj njezi te da je njegovo stanje pod kontrolom.

“Majka je kraj njega i točno zna sve detalje što se s njim zbiva”, rekao je.

Očekuju da će tijekom večeri ili noći početi samostalno disati

Na pitanje je li dječak pri svijesti i može li komunicirati, Novak je odgovorio da još nije.

“Očekujemo tijekom večeri ili noći da će početi samostalno disati, ali zasad nema nikakvih komplikacija i nadamo se da neće biti”, rekao je.

Dječak je zadobio ubodne ozljede prsnog koša i trbuha. Novak je rekao da je riječ o mladom pacijentu koji je prije napada bio u dobrom općem stanju te da liječnici sada idu korak po korak.

“Neka se on danas odvoji od aparata, dođe potpuno k sebi, smanji se sedacija i ići ćemo polako. Nadamo se da neće biti nikakvih posljedica”, kazao je.

Napad se dogodio jutros oko 8 sati, neposredno prije početka nastave u Elektrotehničkoj školi u Voltinom. Učenik je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Ozlijeđeni dječak hitno je operiran u KBC-u Zagreb.