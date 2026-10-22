Liječnik: 'Nikada ne ulazite u auto s ovom frizurom, posljedice mogu biti užasne'

Liječnik iz hitne pomoći upozorio je na ozbiljne opasnosti nošenja popularnog modnog dodatka za kosu tijekom vožnje te je istaknuo da u slučaju prometne nesreće može izazvati teške ozljede.

Riječ je o štipaljkama za kosu (klipsama), koje su postale iznimno popularne među ženama jer omogućuju brzo i jednostavno podizanje kose bez kompliciranog stiliziranja ili korištenja gumica.

Iako su praktične, liječnik iz hitne službe poznat kao Dr. Joe, koji na Instagramu dijeli savjete, upozorio je na moguće opasnosti njihova nošenja tijekom vožnje.

U videu objavljenom na društvenim mrežama otkrio je da je nakon prometnih nesreća iz glava žena morao vaditi takve štipaljke te je objasnio kako se taj dodatak može zabiti duboko pod vlasište.

"Mali dobronamjerni savjet za žene. Volite li nositi ovo? Ovakve štipaljke za kosu? Nakon prometnih nesreća izvadio sam ih nekoliko iz glava žena. Kad se jednom zabiju pod vlasište, te male plastične stvarčice mogu biti prava noćna mora za vađenje", rekao je.

Metalne kopče su još opasnije

Dr. Joe je upozorio da bi metalne kopče mogle predstavljati još veći rizik, navodeći primjer pacijentice koja je zadobila teške ozljede u prometnoj nesreći, prenosi Net.

"Još su gore one metalne. Jednom sam imao pacijenticu koja je u trenutku prometne nesreće imala metalnu kopču za kosu na glavi. Kao posljedicu, zadobila je prijelom lubanje i krvarenje u mozgu", objasnio je.

Liječnik je savjetovao ženama da poduzmu mjere opreza tijekom vožnje automobilom te je predložio korištenje drugih vrsta dodataka za kosu kao sigurniju opciju.

"Stoga, ako nosite takve kopče dok ste u automobilu, svakako poduzmite mjere opreza. Možda bi bilo bolje koristiti neku drugu vrstu vezice ili ukrasa za kosu", kazao je.

Uklanjanje kopče kao mjera opreza

Naime, položaj kopče može utjecati na to kako glava prislanja na naslon za glavu u automobilu. U slučaju sudara ili naglog zaustavljanja, kruta kopča može doprinijeti ozljedama glave ili vrata.

Stoga bi uklanjanje kopče prije vožnje moglo biti jednostavna mjera opreza, osobito ako se ona nalazi na stražnjem dijelu glave, gdje može ometati pravilan položaj glave u odnosu na naslon.

Komentirajući liječnikovu objavu, jedan je korisnica napisala: "Vau! O tome nikad nisam razmišljala!". Druga je dodala: "Ja svoju nosim visoko, ne na stražnjem dijelu glave. Ali dobro je znati!".

Treći je korisnica napisala: "Koristim takve kopče, ali ih uvijek skinem kad sam u automobilu jer su ionako neudobne kad se naslonim na naslon za glavu".