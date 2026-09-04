Liječnik iz Sarajeva umjesto mirovine odabrao hrvatski otok: "Znao sam ga samo iz križaljki"

Nakon zaslužene mirovine mogao se odmarati, ali jedan liječnik iz Sarajeva odlučio je ponovno odjenuti liječničku kutu. I to ne u velikom gradu, nego na otoku u zadarskom arhipelagu. Ekipa Dnevnika Nove TV posjetila je Iž i Luku Pirnata - liječnika koji je odlučio svoje znanje i iskustvo ponovno staviti u službu.

"Po meni doktor ne može otići u penziju. On je 30 godina učio nekakve škole da bi sad od jednom, od danas ja više nisam doktor", ispričao je Luka Pirnat, liječnik obiteljske medicine.

Odluku da umirovljenički život u velikom gradu zamijeni otokom, donio je brzo.

"Iž ponovno bez liječnika. Rekoh što je ovo, gdje je ovo. I pročitam onda kako je liječnik koji je bio tu iz Makedonije napustio otok. Drži, ne daj. Rekoh, prvo da vidim gdje je Iž jer ga znam iz križaljki, otok sa dva slova. Onda sam malo pročitao o Ižu, što ima, što nema ustvari, više što nema nego što ima i rekoh hajde, ovo bi moglo biti interesantno", dodao je Pirnat.

Ižani novim mještaninom oduševljeni. Kažu da liječnika kakvog oni imaju nema nitko u svijetu.

"Jedva smo ga dočekali. Krasan je kao osoba, kao čovjek i kao liječnik. Imala sam dvije intervencije, jednom je došao meni u kućnu posjetu, jednom sam vodila unuku", ispričala je Ana Trninić iz Velog Iža.

Opće mišljenje o njemu je da je narodski čovjek.

"Ja sam imala prilike dva puta razgovarati s njim, sve je to vrlo srdačno, vrlo uljudno", kazala je Smiljana Čobanov. "Mislim da je Iž jako puno profitirao što je nakon puno vremena ponovno dobio jednog doktora i nadamo se da neće tako skoro otići, kao što su neki do sada."

Da je do liječnika na otoku teško doći, više puta su se uvjerili. Nakon odlaska prethodnog, otočani su nekoliko mjeseci na zdravstvenu skrb mogli računati samo dva puta na tjedan, i to kada bi na otok stigao liječnik s Ugljana. Zato stalni liječnik za njih prije svega predstavlja sigurnost.

"Pogotovo u nekim hitnim stvarima kad treba intervenirati, kad treba prijevoz do Zadra, ipak je to jako velika stvar kad je doktor uz vas. Kad dolazi kapetanija po vas iz Zadra i vozi vas u bolnicu, na hitnu. Dosta smo sigurniji nego prije kad to nismo imali", rekla je Maja Sučić iz mjesnog odbora Veli Iž.

Luka se danas brine za oko 300 njih, koji na otoku žive tijekom cijele godine.

Ljeti taj broj višestruko naraste.

"Službeno radno vrijeme je od 7 do 3. Međutim, radno vrijeme mi je 24 sata. Tako da tu nema šta. Radno vrijeme je ovdje apsolutno sasvim nebitno. Svi su naučili da sam ja tu", rekao je liječnik.

A na pitanje planira li ostati - kroz osmijeh kaže da je na otok stigao - na neodređeno.