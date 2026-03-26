Liječnici upozoravaju: Osobe s visokim tlakom trebaju izbaciti ovu naviku

Visok krvni tlak pogađa velik broj ljudi i jedan je od glavnih čimbenika rizika za srčane bolesti i moždani udar. Iako se često naglašava smanjenje unosa soli, stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u soljenju hrane.

"Natrij je jedan od glavnih čimbenika koji se mogu spriječiti, a koji utječu na varijacije krvnog tlaka", kaže liječnik dr. David L. Katz za EatingWell. No, uz količinu soli, važnu ulogu imaju i način prehrane te vrsta hrane koja se svakodnevno konzumira.

Navika koju treba izbjegavati

Liječnici posebno upozoravaju na čestu konzumaciju visoko prerađene hrane. Riječ je o proizvodima poput čipsa, slatkiša, pekarskih proizvoda i gaziranih pića koji često sadrže velike količine natrija, šećera i zasićenih masti.

Istraživanja pokazuju snažnu povezanost između takve prehrane i povišenog krvnog tlaka, a procjenjuje se da čak 58 posto dnevnih kalorija dolazi iz visoko prerađene hrane.

"Nisu sve vrste obrade loše", napominje dr. Katz, ističući razliku između minimalno obrađene hrane i industrijski prerađenih proizvoda.

Što zapravo znači povišen tlak

Krvni tlak predstavlja silu kojom krv pritišće stijenke arterija dok cirkulira tijelom. Mjeri se pomoću dva broja, sistoličkog i dijastoličkog, koji pokazuju tlak tijekom i između otkucaja srca.

Normalne vrijednosti su ispod 120/80, dok se vrijednosti iznad 130/80 smatraju povišenima. Dugotrajno povišen tlak može oštetiti krvne žile i povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema.

Važne su i životne navike

Uz prehranu, važnu ulogu imaju i svakodnevne navike. Istraživanja pokazuju da i lagane aktivnosti poput šetnje, vrtlarenja ili igre s djecom mogu pozitivno utjecati na krvni tlak.

Smanjenje stresa također je ključno jer osobe pod većim stresom teže održavaju stabilne vrijednosti tlaka. Liječnici zato preporučuju jednostavne svakodnevne rutine poput kratkih pauza, dubokog disanja ili odmora bez tehnologije.