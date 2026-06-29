Liječnici upozoravaju na znakove trovanja alkoholom: Ovo nije pijanstvo, nego hitno stanje

Svjetsko prvenstvo za mnoge je nezamislivo bez navijanja uz pivo ili neko drugo alkoholno piće, no liječnici upozoravaju da pretjerano i prebrzo konzumiranje alkohola može imati ozbiljne, pa čak i kobne posljedice.

Trovanje alkoholom nastaje kada razina alkohola u krvi postane toliko visoka da počne ometati rad dijelova mozga koji kontroliraju disanje, rad srca i tjelesnu temperaturu. Riječ je o hitnom medicinskom stanju koje zahtijeva brzu reakciju.

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Simptomi koje ne smijete zanemariti

Prema američkom Nacionalnom institutu za zlouporabu alkohola i alkoholizam (NIAAA), znakovi trovanja alkoholom uključuju:

smetenost i dezorijentiranost

nemogućnost buđenja osobe

učestalo povraćanje

napadaje

usporeno ili nepravilno disanje

usporen rad srca

hladnu, vlažnu i ljepljivu kožu

izostanak refleksa gutanja

izrazito nisku tjelesnu temperaturu ili plavičastu boju kože.

Ako primijetite neki od ovih simptoma, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć jer osoba može biti životno ugrožena.

Kava i hladan tuš neće pomoći

Stručnjaci upozoravaju da hladan tuš, kava ili šetnja neće ubrzati otrježnjenje niti poništiti učinke alkohola. Štoviše, mogu stvoriti lažan dojam da je osoba bolje, dok razina alkohola u krvi i dalje raste.

Važno je znati da alkohol može nastaviti ulaziti u krvotok i nakon što osoba prestane piti ili izgubi svijest. Zato nikada ne treba pretpostaviti da će se "samo otrijezniti".

Tko je u najvećem riziku?

Najveći rizik imaju osobe koje u kratkom vremenu popiju velike količine alkohola, osobito mlađi ljudi.

Na djelovanje alkohola utječu i količina hrane u želucu, tjelesna građa, brzina ispijanja pića te lijekovi koje osoba uzima. Posebno je opasna kombinacija alkohola s opioidima ili sedativima jer može dodatno usporiti disanje.

Opasnost traje i sljedeći dan

Liječnici upozoravaju da opasnost ne završava kada zabava završi. Alkohol se iz organizma izlučuje postupno pa ni nekoliko sati sna ne znači da je osoba sposobna sigurno upravljati vozilom.

Zbog toga savjetuju da prije izlaska unaprijed organizirate prijevoz ili odredite vozača koji neće piti.

Ako osoba pokazuje znakove trovanja alkoholom, treba je položiti na bok kako bi se smanjio rizik od gušenja u slučaju povraćanja, odmah pozvati hitnu pomoć i ostati uz nju do dolaska liječnika.