Liječnici upozoravaju: Ako primijetite ove znakove tijekom vrućina, odmah potražite pomoć

Ekstremne vrućine koje su posljednjih dana zahvatile velik dio Europe povećavaju rizik od bolesti uzrokovanih visokim temperaturama. Dok se živa u termometru približava 40 Celzijevih stupnjeva, liječnici upozoravaju da je važno razlikovati toplinsku iscrpljenost od toplinskog udara, koji može biti životno ugrožavajuće stanje.

Iako posljedice vrućine mogu pogoditi svakoga, posebno su ugroženi stariji ljudi, mala djeca, bebe te osobe koje boluju od kroničnih bolesti poput dijabetesa ili srčanih tegoba.

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Toplinska iscrpljenost

Toplinska iscrpljenost nastaje kada se organizam pregrije i znojenjem izgubi velike količine tekućine i soli. Najčešći simptomi su izražen umor, slabost, vrtoglavica ili osjećaj nesvjestice, glavobolja, grčevi u mišićima, mučnina ili povraćanje, obilno znojenje, jaka žeđ te osip uzrokovan vrućinom.

Kod djece se, osim navedenih simptoma, mogu javiti neuobičajena razdražljivost ili izrazita klonulost.

Toplinski udar

Toplinski udar znatno je ozbiljnije stanje koje nastaje kada tijelo više ne može regulirati vlastitu temperaturu. Zbog toga može doći do smanjenog protoka krvi i oštećenja vitalnih organa.

Stručnjaci upozoravaju da je kod sumnje na toplinski udar potrebno odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Među simptomima koji mogu upućivati na toplinski udar su tjelesna temperatura viša od 40 Celzijevih stupnjeva, gubitak svijesti ili nesvjestica, napadaji, otežano disanje, gušenje ili nemogućnost normalnog govora zbog nedostatka zraka.

Upozoravajući znakovi mogu biti i zbunjenost, poremećaj koordinacije pokreta te koža koja je hladna na dodir unatoč izrazito visokoj tjelesnoj temperaturi.

Liječnici naglašavaju da se kod pojave ovih simptoma ne smije čekati jer pravodobna reakcija može biti presudna za sprječavanje ozbiljnih posljedica.