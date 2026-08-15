Liječnici se bore za teško opečene nakon požara kod Omiša: "To nije samo ozljeda kože, to je bolest cijelog tijela"

Požar koji je u četvrtak navečer buknuo na omiškom području ostavio je iza sebe tragične posljedice – jedna je osoba poginula, deseci su ozlijeđeni, a dio najtežih pacijenata i dalje je životno ugrožen. Liječnici u Splitu i Zagrebu nastavljaju borbu za živote teško opečenih, dok se za dio pacijenata već pripremaju operativni zahvati odstranjivanja izgorjele kože i rekonstrukcije nastalih defekata. Vatra je izbila u četvrtak, 13. kolovoza, oko 20.15 sati u blizini Lokve Rogoznice.

Prema svjedočenjima ljudi s terena, požar se zbog orkanske bure i izrazito suhe vegetacije proširio iznimno brzo. Ono što je počelo kao požar niskog raslinja na brdu iznad naselja tijekom noći preraslo je u veliku vatrenu stihiju koja se približila i samom Omišu, piše Večernji.

Troje najteže stradalih u Zagrebu

U KBC-u Split pregledano je 36 osoba, njih 14 je hospitalizirano, a u Splitu i Zagrebu ukupno je osam osoba smješteno u Jedinice intenzivnog liječenja (JIL). Troje najteže ozlijeđenih pacijenata, koji imaju opekline na između 40 i 70 posto površine tijela, prevezeno je u Zagreb, dok je jedna maloljetna osoba zbrinuta u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici. Zdravstveno stanje troje pacijenata koji su iz KBC-a Split prevezeni u KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju, nije se bitnije promijenilo u odnosu na dan njihova prijama. Dodatnom dijagnostikom kod svih je utvrđena inhalacijska ozljeda, dok osim opeklina nisu pronađene druge ozljede. Pacijenti su i dalje u JIL-u, životno su ugroženi, intubirani i priključeni na mehaničku ventilaciju te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju vitalnih funkcija.

Sedamnaestogodišnja djevojka koja je iz KBC-a Split prebačena na intenzivno liječenje u Klaićevoj, dvaput je operirana zbog ugrožene cirkulacije u šakama. Opekline zahvaćaju oko 25 posto površine tijela, a liječnici zasad njezino stanje drže pod nadzorom. Predstojnik Klinike prof. dr. sc. Stjepan Vivzšnjić rekao je za HRT da sada slijedi razdoblje pomnog praćenja zbog mogućih infekcija i drugih komplikacija, ali da je stanje trenutačno stabilno. O stanju opečenih pacijenata govorio je i dr. Ivan Utrobičić iz KBC-a Split, koji je kazao da se u njihovoj bolnici trenutačno liječi sedmero ljudi. – Kod nas je u bolnici sedam opečenih pacijenata. Četvero ih je u Jedinici intenzivnog liječenja, a troje na odjelu. U odnosu na jučerašnje, odnosno sinoćnje stanje, nema bitnih promjena – rekao je jučer Utrobičić.

Liječnički timovi ponovno su pregledali pacijente i zasad, kako je objasnio, nema promjena koje bi bitno utjecale na njihov trenutačni status ili odluke o nastavku liječenja. Sljedeći važan korak bit će nova procjena opeklina i priprema pacijenata za moguće operacije. Ako njihovo opće stanje to dopusti, operativni zahvati mogli bi početi u ponedjeljak, dodao je. – Ako budu u stanju da mogu ići na operaciju, u ponedjeljak bismo krenuli s operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanja izgorjele kože i rekonstrukcije defekata koji nakon toga nastaju – objasnio je liječnik. Istaknuo je kako je liječenje teških opeklina iznimno kompleksno te da se ne može svesti samo na saniranje vidljivih ozljeda kože. – Nije samo koža u pitanju. To je bolest čitavog tijela – naglasio je Utrobičić. Kod teških opeklina, pojasnio je, dolazi do brojnih patofizioloških promjena i poremećaja u radu različitih organskih sustava. Zbog toga takve pacijente ne liječe samo plastični kirurzi, nego su u skrb uključeni anesteziolozi, intenzivisti, infektolozi, stručnjaci za prehranu, a u kasnijim fazama liječenja često i fizijatri te stručnjaci za psihološku i psihijatrijsku pomoć.

Timski rad ključan

– Koža je ono što je vidljivo pa govorimo o opeklinama kože, ali u organizmu dolazi do brojnih promjena. Zato u liječenje moraju biti uključeni anesteziolozi i intenzivisti, ali i brojni drugi stručnjaci – rekao je. Dodao je da je prvi cilj stabilizirati pacijente i dovesti ih u stanje u kojem će moći započeti daljnje faze liječenja i rehabilitacije. Utrobičić je posebno pohvalio reakciju liječničkih timova nakon dolaska velikog broja ozlijeđenih. Naglasio je da iza sebe ima desetljeća iskustva, uključujući rad tijekom rata i nakon kornatske tragedije, ali da je koordinaciju liječnika i ostalog medicinskog osoblja nakon omiškog požara doživio kao iznimnu.

– Dugo radim ovaj posao, ne samo od kornatske tragedije nego i mnogo prije, uključujući i ratno razdoblje, ali čini mi se da nikada nismo timski radili bolje nego ovaj put – kazao je Utrobičić. Stupanj opeklina kod pacijenata već je okvirno procijenjen, a upravo će ta procjena, s njihovim općim zdravstvenim stanjem, odrediti trenutak kada će liječnici krenuti u operativno odstranjivanje mrtvog i teško oštećenog tkiva.