Liječnici savjetuju: Osobe starije od 50 ne bi se trebale tuširati svaki dan

Za mnoge ljude tuširanje djeluje kao najjednostavniji dio dana. Ujutro ili navečer uključi se voda, uđe pod tuš, opere tijelo i kosa – i to je to. Međutim, dermatolozi upozoravaju da stvari nisu baš tako jednostavne.

Naime, velik broj ljudi tušira se „pogrešnim redoslijedom“, što može utjecati na to da koža i kosa ne budu potpuno čisti. To nije ozbiljan problem, ali nije ni idealno – pogotovo ako se vjeruje da rutina daje maksimalan učinak.

Dodatnu komplikaciju donosi i činjenica da jutarnje i večernje tuširanje imaju različite prednosti, pa bi rutinu trebalo prilagoditi vlastitim potrebama. Također, stručnjaci savjetuju da se izbjegava korištenje krutih sapuna. Iako djeluju bezazleno, mogu biti preagresivni za kožu i ukloniti njezina prirodna ulja, piše Nova.rs.

I možda najvažnije pitanje – je li se zaista potrebno tuširati svaki dan? Prema mišljenju dermatologa, odgovor je ne, osobito za osobe starije od 50 godina. U nekim slučajevima svakodnevno tuširanje može čak i štetiti koži.

Zašto liječnici savjetuju osobama starijima od 50 da se ne tuširaju svakodnevno

Kako objašnjava dr. Nicole Negbenebor, dermatološka kirurginja sa Sveučilišta Iowa, koža s godinama proizvodi manje prirodnih ulja i postaje tanja zbog gubitka kolagena. Upravo zato sklonija je isušivanju, osobito uz često tuširanje.

Dermatolog dr. Brian Toy dodatno pojašnjava da mnogi sapuni uklanjaju prirodna ulja koja održavaju kožu hidratiziranom i zaštićenom. Osim toga, lojne žlijezde s vremenom postaju manje aktivne pa je koža prirodno suša, posebno na licu i nogama, prenosi N1.

Dugi i vrući tuševi dodatno pogoršavaju stanje jer još brže uklanjaju zaštitni sloj s kože. Isto vrijedi i za određene vrste sapuna, poput antibakterijskih i dezodorantnih.

Zato stručnjaci savjetuju da tuširanje bude kratko, uz mlaku vodu i blage preparate.

Koliko često se tuširati nakon 50. godine

Ne postoji univerzalno pravilo koje vrijedi za sve. Učestalost tuširanja ovisi o razini fizičke aktivnosti, količini znojenja i vanjskim uvjetima.

Prema riječima dr. Toya, osoba koja je manje aktivna i većinu vremena provodi u zatvorenom prostoru tijekom zime može se tuširati i dva puta tjedno. S druge strane, netko tko živi u toploj i vlažnoj klimi i fizički je aktivan može imati potrebu za znatno češćim tuširanjem.

Dr. Negbenebor općenito preporučuje tuširanje dva do tri puta tjedno ili svaki drugi dan, osobito kod osoba sa suhom kožom. Između toga moguće je održavati higijenu pranjem određenih dijelova tijela, poput pazuha ili prepona.

Naravno, ako dođe do znojenja ili zaprljanja, tuširanje je potrebno – ali uz mlaku, a ne vruću vodu i blage preparate.

Savjeti za njegu kože nakon 50. godine

Dermatolozi naglašavaju da je hidratacija ključna. Nakon tuširanja kožu treba nježno obrisati ručnikom, ali je ostaviti blago vlažnom, a zatim nanijeti hidratantnu kremu. Na taj se način „zaključava“ vlaga u koži.

Preporučuju se blagi proizvodi bez mirisa i s što manje dodataka. S godinama je često potrebno prijeći na gušće kreme ili masti koje pružaju intenzivniju njegu.

Dr. Toy ističe da hidratacija treba biti svakodnevna navika jer je to jedini način da se ublaži suhoća kože.

Sve to pokazuje da se tijelo mijenja s godinama, a s njim i potrebe za njegom. Kao što se mijenja prehrana ili suplementacija, potrebno je prilagoditi i način tuširanja – koliko često, ali i kako se tuširamo. Neočekivani savjeti ponekad su upravo oni najvažniji.