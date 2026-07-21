Liječnici potvrdili ugrize morske kornjače u Kaštelima. Pojavio se još jedan slučaj u Dalmaciji

Redakciji Dalmacije Danas tijekom ponedjeljka pristiglo je više dojava o neuobičajenom događaju na području Kaštel Lukšića. Prema tvrdnjama kupača i članova njihovih obitelji, velika morska kornjača navodno je na potezu između plaža Šulavi i Poštanski ugrizla nekoliko osoba.

Informacije su se tijekom dana brzo proširile društvenim mrežama, gdje su građani upozoravali jedni druge na oprez te pokušavali doznati što se zapravo dogodilo.

Fotografije koje su nam poslali čitatelji prikazuju izražene crvene tragove i podljeve na području bedra i kuka. Iako takve ozljede mogu odgovarati snažnom ugrizu, samo na temelju fotografije nije moguće sa sigurnošću utvrditi koja ih je životinja prouzročila niti procijeniti težinu ozljede.

Sličan slučaj i u Slatinama

Prema informacijama koje su nam dostavili čitatelji, prije dva dana zabilježen je i sličan incident u Slatinama na otoku Čiovu. Tamo je, kako navode, morska kornjača ugrizla 13-godišnje dijete u predjelu stražnjice, nakon čega je zatražena pomoć Hitne medicinske službe.

Ako su ove informacije točne, riječ više nije o izoliranom slučaju, već o incidentima koji posljednjih dana izazivaju zabrinutost među kupačima.

Informacije o događajima u Kaštelima potvrdile su i nadležne službe. Tijekom ponedjeljka tri osobe zatražile su pomoć Hitne medicinske službe u Kaštel Starom nakon ugriza za koje se sumnja da ih je izazvala glavata želva.

Riječ je o dvije odrasle osobe i jednom djetetu, a svi incidenti dogodili su se na plaži u Kaštel Lukšiću.

Ozljede su zadobili na različitim dijelovima tijela. Jedna osoba ugrizena je u predjelu gluteusa, odnosno stražnjice, dok su ostali ozlijeđeni zadobili ugrize šake i leđa.

Policija je također evidentirala tri slučaja. Jedna osoba upućena je na hitni kirurški prijem, dok su sve ozljede okvalificirane kao lakše.

U ponedjeljak, 20. srpnja oko 9.15 sati policija je zaprimila dojavu da su na području Kaštel Lukšića, u moru ispod Doma Miljenko i Dobrila, tri osobe zbog ugriza u moru zatražile liječničku pomoć. Jedna osoba navela je da smatra da bi se moglo raditi o morskoj kornjači, druga da bi ugriz mogla izazvati neka riba, dok treća nije vidjela što ju je ozlijedilo te je ozljedu primijetila tek nakon izlaska iz mora. Sve osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede u vidu ogrebotina i crvenila kože. Policijski službenici razgovarali su s prisutnima te pregledali područje s kopna i iz policijskog plovila, no nisu došli do dodatnih korisnih saznanja, izvijestili su iz policije.

Liječnica upozorava: Ugriz nije bezazlen

Voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Kaštel Stari dr. Antonija Žanić upozorava da ugriz glavate želve ne treba podcjenjivati te da svaka osoba koja zadobije takvu ozljedu mora potražiti liječničku pomoć.

"Nakon ugriza potrebno je odmah javiti se na Hitnu medicinsku službu kako bi se procijenila težina ozljede i rana pravilno zbrinula. Ne radi se o običnoj ogrebotini koju je dovoljno dezinficirati kod kuće. Ugriz može izazvati ozbiljnije oštećenje tkiva, a svaka takva rana nosi rizik od infekcije. Kao i kod ugriza zmije, čak i kada nije riječ o otrovnoj životinji, ozljedu treba stručno pregledati i sanirati", poručila je dr. Žanić.

Iako nemaju zube, glavate želve imaju snažan rožnati kljun i vrlo jake čeljusti kojima drobe školjkaše, rakove i druge organizme kojima se hrane. Zbog toga njihov ugriz može izazvati nagnječenje tkiva, podljeve, posjekotine, ali i ozbiljnije rane koje zahtijevaju liječničku obradu.