Liječnici otkrivaju najčešće pogreške roditelja koje ometaju dječji san

Ako se vaše dijete, bilo da je riječ o novorođenčetu ili predškolcu, često budi tijekom noći ili teško spava tijekom dana, uzrok bi mogao biti u nekim čestim roditeljskim navikama. Mnogi roditelji, sasvim nesvjesno, stvaraju obrasce koji djetetu otežavaju razvoj zdravog ritma spavanja.

Liječnici ističu da se uz nekoliko promjena mogu postići dugoročni rezultati. Ključni su dosljednost, predvidljiva rutina i postupno učenje djeteta da se samo umiri. Parents.com donosi savjete stručnjaka za spavanje koji mogu pomoći djeci, ali i njihovim roditeljima, da mirnije provedu noć.

Pogreške kod uspavljivanja novorođenčadi

Iako se maženje i ljuljanje bebe dok ne zaspi čine potpuno prirodnima, liječnici savjetuju da se ta praksa ograniči nakon trećeg mjeseca života. Ako beba uvijek zaspi u naručju, može joj biti teže naučiti kako se samostalno umiriti i ponovno zaspati nakon noćnog buđenja.

"Beba tako nauči da može zaspati isključivo uz pomoć roditelja i kasnije se ne zna sama uspavati kada se probudi usred noći", objašnjava dr. Judith Owens, direktorica Centra za poremećaje spavanja kod djece u bostonskoj dječjoj bolnici.

U prvim tjednima djetetova života roditelji će učiniti gotovo sve kako bi uspavali bebu. Međutim, liječnici preporučuju da se do trećeg mjeseca dijete počne stavljati u krevetić dok je pospano, ali još budno. U početku može kratko plakati, no s vremenom može naučiti zaspati samostalno.

Rizici zajedničkog spavanja

Spavanje u istom krevetu s dojenčetom nije sigurno. Američka pedijatrijska akademija (AAP) ne preporučuje dijeljenje kreveta s djecom mlađom od godinu dana.

Male bebe možda neće moći pomaknuti glavu ili tijelo ako se roditelj ili teška posteljina nađu preko njih, što povećava rizik od gušenja i sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS).

Spavanje isključivo u pokretu

Kad god je moguće, beba bi trebala spavati u svom krevetiću.

"Ako beba često zaspi u kolicima ili autosjedalici, povezat će kretanje sa spavanjem i teško će zaspati bez toga", kaže dr. Jodi Mindell iz Dječje bolnice u Philadelphiji.

Savjetuje da barem polovica dnevnih odmora bude u krevetiću kako dijete ne bi spavanje povezivalo isključivo s kretanjem.

Povezivanje hranjenja i spavanja

Dr. Angela Mattke, pedijatrica u klinici Mayo, ispričala je da je sina dojila neposredno prije spavanja.

"Zbog toga se noću, svaki put kad bi se probudio, nije znao sam uspavati bez dojenja", kaže.

Kada se s osam mjeseci i dalje budio tri do četiri puta tijekom noći, odlučila je promijeniti rutinu. Nakon tjedan dana postupnog produljivanja vremena prije reakcije na njegovo buđenje, sin je naučio samostalno zaspati.

Kako bi se izbjeglo stvaranje povezanosti između hranjenja i uspavljivanja, savjetuje se da posljednji obrok završi prije početka rutine za spavanje, idealno u prostoriji u kojoj dijete ne spava.

Nedosljednost kod učenja spavanja

S učenjem samostalnog spavanja ne preporučuje se početi prije četvrtog mjeseca. Postoji nekoliko metoda, a roditelji bi trebali odabrati onu koja im najviše odgovara, savjetuje dr. Lisa Medalie.

Jedna je mogućnost staviti bebu budnu u krevetić i omogućiti joj da se sama smiri bez ponovnog ulaska roditelja u sobu. Druga je postupnija, poput Ferberove metode, kod koje roditelj provjerava dijete u intervalima koji se postupno produljuju.

Ne reagirajte na svaki zvuk

Roditelji ne moraju odmah ulaziti u sobu čim beba proizvede neki zvuk. Treba joj dati priliku da se sama smiri i pokuša ponovno zaspati.

Čak i ako se roditelji boje da će beba probuditi starije dijete koje spava u istoj sobi, liječnici tvrde da je vjerojatnost za to mala.

"Ako ulazite u sobu svaki put kad čujete zvuk, stvorit ćete problem sa spavanjem tamo gdje ga nema", upozorava dr. Mindell.

Pogreške kod spavanja male djece

Većina djece prelazi s dva dnevna spavanja na jedno između 15. i 18. mjeseca. Ako dijete tijekom dana spava predugo, navečer možda neće biti dovoljno umorno. Preporuka je dnevni odmor ograničiti na najviše tri sata ukupno.

Važno je paziti i na vrijeme dnevnog spavanja.

"Dnevni odmor ne bi trebao početi nakon 14 sati", kaže dr. Medalie.

Osim u iznimnim situacijama, primjerice tijekom boravka u vrtiću, poželjno je i da mjesto spavanja bude dosljedno. Dijete bi trebalo spavati u svom krevetu, a ne na kauču ili podu.

Prerani prelazak u veliki krevet

Mnogi roditelji smatraju da dijete mora prijeći iz krevetića u veliki krevet do druge godine života, no stručnjaci upozoravaju da nema potrebe žuriti.

"Time djetetu oduzimate njegovo sigurno utočište, a mališani često nemaju dovoljno samokontrole da ostanu u granicama kreveta bez ograde", kaže dr. Mindell.

Ako se dijete redovito ne pokušava popeti iz krevetića, preporučuje pričekati do treće godine.

Previše aktivnosti prije odlaska na spavanje

Večernja rutina trebala bi biti mirna. Ako posljednjih sat vremena prije spavanja uključuje trčanje, intenzivnu igru i škakljanje, dijete bi se moglo teže umiriti.

"Ako dijete trči uokolo, teže će zaspati", navodi dr. Owens.

Preporučuje uvođenje "sata za smirivanje", koji može uključivati čitanje knjiga ili druge tihe aktivnosti.

Nedostatak jasnih granica

Jasne granice također pomažu u stvaranju dobrih navika spavanja.

"Kada je moj sin s tri godine počeo spavati u velikom krevetu, uveli smo pravilo da mora ostati tamo. Mogao nas je zvati, ali nije smio izlaziti iz sobe i tražiti nas", kaže dr. Mattke.

Ako dijete ipak dođe u roditeljsku sobu, preporučuje provjeriti je li sve u redu, a zatim ga mirno i bez rasprave vratiti u njegov krevet.

Novi izazovi kod predškolske djece

Čak i nakon što dijete nauči spavati cijelu noć, s odrastanjem se mogu pojaviti novi problemi. Starija djeca, primjerice, mogu imati osjećaj da će nešto propustiti ako odu spavati, što dodatno otežava večernju rutinu.

Jedan od načina smirivanja mogu biti jednostavne vježbe disanja ili vođene meditacije prilagođene djeci. AAP preporučuje nekoliko minuta meditacije dnevno za predškolce, dok školarci mogu meditirati od tri do deset minuta dva puta dnevno.

Uspavljivanje ležanjem uz dijete

Ako dijete može zaspati samo dok roditelj leži uz njega, dr. Medalie preporučuje postupno udaljavanje.

"Prvo sjedite na rubu kreveta, zatim se premjestite na stolicu u sredini sobe, pa na prag i na kraju u hodnik uz otvorena vrata", savjetuje.

Kako reagirati na mokrenje u krevet?

Mokrenje u krevet može biti frustrirajuće, no liječnici savjetuju da roditelji od toga ne rade veliki problem.

"Sazrijevanje mjehura individualno je. Normalno je da se nezgode događaju do sedme godine", objašnjava dr. Mattke.

Savjetuje mirno zamoliti dijete da se presvuče dok roditelj mijenja posteljinu.

Motivacija umjesto prijetnji

Umjesto svađa i prijetnji, stručnjaci preporučuju pozitivnu motivaciju. Posljednji dio večernje rutine može biti nešto što dijete voli, poput pet minuta igre s omiljenom igračkom.

Roditelji mogu uvesti i svojevrsne "propusnice za spavanje". Ako dijete ujutro još ima propusnicu jer je tijekom noći nije iskoristilo za dolazak u roditeljsku sobu, može je zamijeniti za naljepnicu ili malu nagradu.

Ne treba forsirati dnevni odmor

Predškolci nekim danima trebaju dnevni odmor, a nekima ne. Umjesto prisiljavanja na spavanje, može se uvesti "vrijeme za mir" nakon ručka.

Ako dijete ipak zaspi, preporuka je probuditi ga nakon otprilike sat vremena kako dnevni san ne bi poremetio noćno spavanje.

Ne odustajte od rutine

Roditelji često počnu popuštati s pravilima spavanja kada dijete navrši četiri ili pet godina.

"Prestaju inzistirati na redovitom vremenu odlaska u krevet", kaže dr. Owens.

Iako se dijete u toj dobi već može činiti velikim, i dalje mu je potrebna predvidljiva rutina kako bi se osjećalo sigurno i dobilo dovoljno sna.