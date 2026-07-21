Liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Obitelj putuje po tijelo mladića iz afere Covid testova

Filip Mihalić (27), javnosti poznat i kao "Korona Kid" iz afere s krivotvorenjem COVID testova, preminuo je u Dominikanskoj Republici, neslužbeno doznaju 24 sata iz izvora bliskog obitelji.

Iako iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova navode kako još uvijek čekaju službenu potvrdu o smrti, kao i da nadležni sudovi u Varaždinu nemaju službenu informaciju, novinarka 24sata Laura Šiprak doznaje da se obitelj već zaputila po njegovo tijelo.

Uzrok smrti još nije službeno potvrđen, no njegovi prijatelji tvrde da mu je u Dominikanskoj Republici iznenada pozlilo te da mu u tamošnjoj bolnici, nažalost, nisu uspjeli pomoći.

U Hrvatskoj je pokojnog mladića čekao sudski proces koji je trebao početi uskoro, a gdje je trebao odgovarati na optužbe iz doba pandemije.

Nakon provedene kriminalističke istrage i podignute optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, Filipa Mihalića i njegova oca Anđelka Mihalića, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a, teretilo se za kaznena djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda te pranja novca.

Lažni testovi iz Turske preplavili Hrvatsku i EU

Policija i DORH sumnjičili su oca i sina s područja Varaždinske županije da su preko svoje tvrtke u Kini kupili opremu i strojeve pogodne za izradu testova za COVID-19, a potom ih prebacili u Tursku. U istanbulskoj tvornici organizirali su proizvodnju i isporuku neoriginalnih testova koji su oponašali sastav, izgled i pakiranje testova proizvođača Xiamen Boson Biotech.

Potom su uz nevjerodostojnu dokumentaciju u Hrvatsku uvozili lažne testove te ih preko svog trgovačkog društva prodavali bolnicama, ljekarnama i ustanovama u Hrvatskoj, ali i diljem Europske unije - u Grčkoj, Rumunjskoj, Austriji, Španjolskoj i Njemačkoj.

Prema navodima iz optužnice, na taj su način izradili te u optjecaj stavili više od 1,3 milijuna krivotvorenih testova i ostvarili imovinsku korist od 445.932 eura.