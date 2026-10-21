Liječnici iz Splita digli glas: "Za isti posao dobivamo stotine eura manje. Ako treba, idemo na sud"

Isti liječnik, isti posao, jednaka odgovornost, ali različita vrijednost sata rada, ovisno o mjesecu u godini. Na taj su problem danas u Splitu upozorili predstavnici Hrvatskog liječničkog sindikata, poručivši kako postojeći način obračuna plaća dovodi do ozbiljnih nelogičnosti i financijski zakida zdravstvene djelatnike, osobito one s velikim brojem prekovremenih sati. Ako država ne pronađe rješenje, liječnici ne isključuju ni sudske postupke.

Na konferenciji za medije održanoj u srijedu u KBC-u Split na Firulama o problemu neujednačene cijene sata liječničkog rada govorili su Josip Kedžo, specijalist kardiologije iz KBC-a Split, i profesor Ivica Bilić, član Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata. Njihova je poruka jasna: ne traže privilegije, nego sustav u kojem će jednaki rad tijekom cijele godine imati jednaku vrijednost.

"Rad istog liječnika nema istu vrijednost. To je apsurd"

Josip Kedžo upozorio je da problem, premda na prvi pogled djeluje kao tehničko pitanje obračuna plaća, ima vrlo konkretne posljedice za liječnike i njihova primanja. "Upozoravamo na problem koji je možda tehnički, ali njegove posljedice svi osjećaju. Rad istog liječnika nema istu vrijednost. Cijena našeg rada tijekom godine nije ista i razlike su velike. Ovo pogađa i one najmlađe u sustavu. Uz standardno veliki broj prekovremenih sati, primanja mogu biti niža i do nekoliko stotina eura, a to je apsurd. Sat rada u prosincu vrijedi manje nego u veljači. Kako rad može manje vrijediti u nekom drugom mjesecu? Ovo pogađa one koji najviše rade", poručio je Kedžo. Problem proizlazi iz načina na koji se obračunava vrijednost radnog sata. Budući da se mjesečni fond radnih sati razlikuje, mijenja se i obračunska vrijednost pojedinog sata. Posljedice su posebno izražene kod liječnika koji, uz redovite obveze, odrađuju velik broj prekovremenih sati.

Ivica Bilić iznio je konkretne podatke koji, prema njegovim riječima, najbolje pokazuju razmjere problema.

Za primjer je uzeo liječnika specijalista s deset godina radnog staža. "U veljači 2026. govorimo o bruto satnici za specijalista s deset godina staža od 24 eura, a u srpnju 21 euro. Kada se to pomnoži s dodatnim prekovremenim satima, to su svote i po nekoliko stotina eura na mjesečnoj bazi", objasnio je Bilić. Drugim riječima, prema izračunu koji je predstavio Sindikat, bruto vrijednost jednog sata rada u tom primjeru razlikuje se za tri eura, iako liječnik obavlja isti posao. Bilić je upozorio da je riječ o posljedici zakonskog modela obračuna koji vrijednost radnog sata veže uz promjenjivi mjesečni fond sati. "Veljača ima 28 dana, a srpanj 31. Budući da se radi o mjesečnom fondu sati koji se unaprijed računa, sat rada u mjesecu s više radnih sati vrijedi manje", pojasnio je.

"Ovo nije borba za veće plaće, nego za jednako vrednovanje rada"

Predstavnici Sindikata posebno su naglasili da njihov zahtjev ne treba poistovjećivati s aktualnim pregovorima o povećanju osnovice plaća. "Ovo je pitanje zakonitosti i europskih standarda. Ovo je korak u uvođenju reda u zdravstvo, jer to je naš cilj. Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama jasno propisuje načelo jednake plaće za jednaki rad, odnosno rad jednake vrijednosti. Istodobno, isti zakon propisuje da se obračun cijene sata vezuje uz promjenjivi mjesečni fond sati, što dovodi do očitih nelogičnosti", rekao je Bilić. Prema njegovim riječima, takav model ozbiljno dovodi u pitanje dosljednu primjenu načela jednakog vrednovanja rada.

"Ne možemo govoriti o modernom europskom zdravstvu, a istodobno tolerirati sustav u kojem jednaki sati nemaju istu vrijednost. Uređenje cijene liječničkog rada nije povlastica. Ovo nije borba za veće plaće. Mi ćemo raditi kao što smo i radili, ali inzistiramo da se taj rad jednako vrednuje i jednako plaća", naglasio je. Sindikat smatra da postojeći sustav treba preispitati i u kontekstu europskih standarda zaštite radnika i radnog vremena, ističući da europske direktive polaze od drukčijeg pristupa reguliranju radnog vremena.

Bilić je otkrio da problem nije nov te da liječnički predstavnici već godinama pokušavaju pronaći rješenje kroz razgovore s nadležnim institucijama. Prema njegovim riječima, u pregovore su uključena Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo rada jer se pitanje obračuna plaća ne može riješiti bez njihove suglasnosti. "Već godinama, otkako je ovo zamijećeno, pregovara se i s Ministarstvom zdravstva i s Ministarstvom rada. Oba su ministarstva uključena u te pregovore i ovo se ne može riješiti bez njihove suglasnosti. Kontinuirano smo u pregovorima, ali nažalost stvari se ne miču s mrtve točke. Možda su i svjesni problema, ali rješenja se ne nude i ništa se ne događa", upozorio je Bilić.

Istaknuo je da je strpljenje liječnika pri kraju. "Liječnici su dugo bili strpljivi. Na ovaj problem upozoravali smo već dugo, tražili razgovore, neki razgovori su se i obavljali i obavljaju se. Očekivali smo razumno i sustavno rješenje. Nažalost, umjesto rješenja svjedočimo odugovlačenju i prolongiranju donošenja odluka", kazao je.

Liječnici upozoravaju na moguće tužbe: "Državu će to stajati više nego rješenje problema"

Posebno ozbiljno upozorenje odnosi se na moguće pravne posljedice nastavka postojećeg načina obračuna.

Bilić je poručio da bi liječnici, nastavi li se problem ignorirati, mogli zaštitu svojih prava potražiti na sudu. "Ako se problem nastavi ignorirati na ovaj način, liječnici će, nažalost, biti prisiljeni zaštitu tražiti i sudskim putem. To otvara rizik brojnih tužbi, sudskih troškova, kamata i dodatnog opterećenja državnog proračuna", upozorio je.

Prema njegovim riječima, takav scenarij nije u interesu ni liječnika ni države. "Ne bi trebalo novac trošiti na nepotrebne sudske postupke kada se radi o jednoj tako očitoj i jednostavnoj stvari. Ignoriranje sadašnje situacije državu i društvo stajat će više od njezina rješavanja", istaknuo je Bilić. Pritom je naglasio da se ne radi o zahtjevu za općim povećanjem plaća, nego o promjeni načina vrednovanja odrađenih sati.

Iako je konferenciju organizirao Hrvatski liječnički sindikat, Bilić je upozorio da posljedice postojećeg modela obračuna nisu ograničene samo na liječnike.

Posebno su pogođeni zaposlenici koji rade prekovremeno, noću, vikendima i blagdanima. "Ovdje se ne radi samo o liječnicima, radi se o svim radnicima u sustavu zdravstva. Pogledajte one koji rade prekovremeno, koji rade noćne smjene, koji rade vikende. Tu su i medicinske sestre i ostali zdravstveni djelatnici", poručio je. Sindikat zato traži uspostavljanje ujednačene vrijednosti sata rada tijekom cijele godine te pravedniji i predvidljiviji način obračuna prekovremenog rada.

"Zakoni nisu uklesani u kamen. Ako je nešto nepravedno, mora se mijenjati"

Na kraju konferencije Bilić je naglasio da Sindikat ne osporava činjenicu da se sadašnji obračun provodi prema važećim zakonskim odredbama. Međutim, smatra da upravo te odredbe treba promijeniti. "Zakon tako propisuje, to nije sporno. Ali zakoni se moraju mijenjati. Zakoni nisu uklesani u kamen. Ako se nešto vidi da je pogrešno, da je nepravedno, jer ovdje se radi o nepravdi, onda to treba ispraviti. Za isti rad isti čovjek dobiva veću ili manju plaću u određenim mjesecima", naglasio je.

Još je jednom poručio da pitanje neujednačene satnice treba odvojiti od pregovora o osnovici plaća za iduću godinu. "Tražimo da država preuzme odgovornost, poštuje načelo jednakog vrednovanja rada i prestane odgađati rješenje. Isti rad mora imati istu vrijednost. Zdravstveni sustav ne može se održavati na nepravdi i ne mogu biti zakinuti oni koji ga svakodnevno održavaju", zaključio je Ivica Bilić.