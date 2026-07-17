Liječnica upozorava: Ovo dugme u automobilu mnogi koriste pogrešno, posljedice mogu biti opasne

Mnogi vozači tijekom ljetnih vrućina koriste funkciju recirkulacije zraka kako bi se unutrašnjost automobila što prije rashladila. Osim što klima-uređaj tada radi učinkovitije i može smanjiti potrošnju goriva, u kabinu ne ulaze neugodni mirisi ni ispušni plinovi izvana. No stručnjaci upozoravaju da takav način rada ne bi trebalo koristiti predugo.

Na mogući problem upozorila je liječnica Christabel Akinola, istaknuvši da dugotrajno uključena recirkulacija može povećati koncentraciju ugljikova dioksida u vozilu. Budući da sustav zatvara dovod svježeg zraka i stalno kruži isti zrak kroz kabinu, s vremenom se smanjuje količina kisika, a raste razina CO₂.

Posljedice mogu biti umor, pospanost i slabija koncentracija, što u vožnji predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Kako upozorava Hrvatski autoklub (HAK), opasnost je još izraženija kada se u automobilu nalazi više putnika jer tada razina ugljikova dioksida raste brže.

Akinola je ispričala i primjer peteročlane obitelji koja je tijekom putovanja doživjela prometnu nesreću nakon što je dijete prije polaska slučajno uključilo recirkulaciju zraka. Prema njezinim riječima, putnici su postupno postali pospani, a vozač je na kraju izgubio svijest te sletio s ceste.

Na slične zaključke upućuje i istraživanje objavljeno u časopisu Environmental Science and Pollution Research. Autori navode da funkciju recirkulacije nije preporučljivo koristiti dulje od 20 minuta, osobito kada se u vozilu nalazi više osoba, jer se koncentracija ugljikova dioksida u zatvorenoj kabini može vrlo brzo povećati.

Iako brojni noviji automobili imaju sustave koji automatski prate kvalitetu zraka te po potrebi uključuju dovod svježeg zraka ili isključuju recirkulaciju, stručnjaci savjetuju vozačima da ne zanemaruju znakove upozorenja. Ako tijekom vožnje osjete neuobičajenu pospanost, pad koncentracije ili primijete zamagljivanje stakala, preporučuje se isključiti recirkulaciju i pustiti svježi zrak u vozilo.