Liječnica upozorava: Nemojte ignorirati ovaj simptom, osobito ako se često ponavlja

Većina ljudi barem je jednom u životu osjetila vrtoglavicu, no stručnjaci upozoravaju da je ne bi trebalo uvijek pripisivati umoru ili prolaznoj slabosti. Ako se učestalo javlja ili počne narušavati svakodnevni život, mogla bi upućivati na zdravstvene probleme koje ne treba zanemariti.

Liječnica dr. Punam Krishan ističe da se vrtoglavica može manifestirati na različite načine – kao osjećaj slabosti, ošamućenosti ili dojam da se prostorija vrti oko vas. Upravo detaljan opis simptoma može pomoći liječnicima u otkrivanju uzroka.

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– Ako je vrtoglavica uporna, ako se stalno vraća i utječe na kvalitetu vašeg života, važno je otići na pregled – upozorila je dr. Punam u BBC-jevoj emisiji Morning Live.

Što sve može uzrokovati vrtoglavicu?

Prema riječima stručnjaka i smjernicama britanskog NHS-a, vrtoglavica može biti povezana s nizom različitih stanja. Među najčešćim uzrocima su:

dehidracija,

toplinska iscrpljenost,

nizak krvni tlak,

niska razina šećera u krvi,

vertigo,

problemi s unutarnjim uhom,

migrena,

stres i tjeskoba,

anemija zbog nedostatka željeza,

nuspojave određenih lijekova.

Dr. Krishan dodaje da se kod žena vrtoglavica može češće javljati tijekom perimenopauze zbog hormonalnih promjena.

Što učiniti kada se pojavi?

NHS navodi da osjećaj vrtoglavice često prolazi sam od sebe, a simptomi se mogu ublažiti jednostavnim mjerama:

leći i mirovati dok vrtoglavica ne prođe,

ustajati polako,

kretati se oprezno,

dovoljno se odmarati,

piti dovoljno tekućine, osobito vode.

Tijekom epizode vrtoglavice preporučuje se izbjegavati kavu, cigarete i alkohol, kao i aktivnosti koje mogu biti opasne, poput vožnje automobila, penjanja na ljestve ili upravljanja strojevima.

Ako se simptomi ne povlače, redovito se vraćaju ili se pogoršavaju, potrebno je javiti se liječniku kako bi se utvrdio uzrok i po potrebi započelo liječenje.