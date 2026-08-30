Liječnica u Tomislavgradu veličala Ratka Mladića. Odmah dobila otkaz

Liječnica zaposlena u Domu zdravlja Tomislavgrad dobila je otkaz nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku zahvale.

Objava je izazvala oštre reakcije javnosti, a dio građana zatražio je sankcioniranje liječnice i raskid njezina ugovora o radu.

Portal Jabuka.tv zbog toga se obratio ravnateljici Doma zdravlja Tomislavgrad prim. Ivanki Živković te zatražio potvrdu je li spornu objavu doista napisala liječnica zaposlena u toj ustanovi i što je Dom zdravlja poduzeo.

Slučaj prijavili policiji, liječnici uručen otkaz

Iz Doma zdravlja potvrdili su da je nakon provedenog postupka utvrđeno da iza objave stoji njihova liječnica J. J.

Ustanova je potom reagirala, slučaj prijavila MUP-u, a liječnici je 28. kolovoza uručen otkaz ugovora o radu.

Ravnateljica Ivanka Živković poručila je kako ustanova neće tolerirati takve postupke.

"U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu", izjavila je Živković za Jabuka.tv.