Liječnica: "To u životu nisam vidjela, tako strašan prizor – djeca bez inzulina, trudnice pred porodom..."

Više od 2000 evakuiranih pristiglo je u prihvatne centre u Omišu, Splitu i Makarskoj. Svi su bili šokirani onime što su doživjeli, a hitne službe bile su na terenu cijelu noć.

Reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala je s liječnicom i volonterkom koje su od 21 sat radile s ljudima koji su stizali u prihvatni centar u Omišu.

"Sinoć od 21 sat, od prvih sirena, kad su počeli stizati... To nisam u svom životu vidjela. Tako jedan strašan prizor ljudi koji ne govore jezik, ne znaju gdje su. Od male djece na inzulinu koja nisu ponijela inzulin, trudnica pred porodom, starih ljudi koji ne znaju gdje su njihovi članovi obitelji. Zaista jedna vrlo zahtjeva i teška situacija, prestrašno", ispričala je liječnica.

Ipak, istaknula je odličnu organizaciju i trud svih službi. Posebno je zahvalila Hitnoj pomoći Splitsko-dalmatinske županije, Crvenom križu, Gradu Omišu, ali i svima koji su bez razmišljanja priskočili u pomoć.

"U ovako strašnoj situaciji vidite koliko su ljudi puni dobrote i topline, svi su se odazvali, od ugostitelja s toplim obrocima, ljudi s toplom odjećom i krevetima..." rekla je.

"Velika tragedija za ovo područje, ja se ne sjećam da smo ikad ovakvo išta doživjeli", dodala je.

Volonterka je istaknula da su se ljudi počeli okupljati spontano, pitati što treba pomoći. Noć joj je posebno obilježilo nekoliko stresnih situacija.

"Jedna obitelj tražila je stariju članicu koju nitko nije vidio i koja nema mobitel, ne može se javiti. Jedna mlada djevojka rekla je da je dio njezine obitelji panično ušao u more iako nisu svi plivači. Nisu se uspjeli koordinirati, tražili smo pomoć i liječničkih službi koje govore poljski kako bi joj eventualno dali neke informacije s terena. Zaista jedna jako tužna situacija", ispričala je volonterka.

"Posebno smo osjetljivi na one najmlađe, tu su bebe od tri mjeseca, osam mjeseci, ljudi starije životne dobi", dodala je.