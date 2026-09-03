Liječnica postavila špijunski uređaj na mužev BMW: "Mobitel me upozorio da me neko prati..."

Liječnica Tihana optužena je da je uhodila supruga postavljanjem špijunskog uređaja na njegov bmw.

Prema optužnici, ona je na bmw kojim se koristio suprug Goran ispod stražnjeg branika vozila postavila uređaj za praćenje kretanja modela „AirTag“, marke „Apple“. Time je “kod oštećenog izazvala osjećaj tjeskobe i straha za vlastitu sigurnost”.

Tužitelji u optužnici traže da sud zagrebačku liječnicu osudi za kazneno djelo nametljivog ponašanja te joj izrekne kaznu od sedam mjeseci uvjetnog zatvora. Tihana je negirala počinjenje kaznenog djela.

“Suprug je mene kontrolirao i pratio, i to zadnjih godinu dana od kada smo u lošim odnosima. Auto na kojem je pronađen uređaj bilo je u našoj zajedničkoj garaži. Daljinski upravljač ulaznih vrata garaže predala sam muževu odvjetniku zajedno s ključevima bmw-a.

Jedan primjerak ključeva bio je i kod mene. Nisam bila u Zagrebu od sredine srpnja do sredine kolovoza, ukupno tri tjedna, jer sam bila na godišnjem odmoru i toj garaži mogli su pristupiti i drugi ljudi”, branila se žena.

Muž je pak rekao kako je počeo dobivati obavijesti na svoj iPhone da je “neki uređaj registriran blizu njegovog te mu se na zaslonu mobitela počela pokazivati karta s lokacijama njegovog kretanja vozilom”.

“Također sam počeo dobivati zvučne signale da je u vozilu ili na vozilu uređaj koji odašilje zvučni signal. Kad sam pregledao vozilo, pronašao sam uređaj za koji nisam znao čemu služi, i to ispod stražnjeg branika vozila. Bio je zalijepljen sivom, čvrstom trakom.

Posumnjao sam da bi iza toga mogla biti supruga s obzirom da me želi prisiliti na podjelu bračne stečevine koja će ići njoj u korist. Uvjeren sam da je ona postavila taj uređaj ili da je angažirala nekog kako bi imala nadzor nad mojim kretanjem.

Pronalazak tog uređaja me je stvarno zabrinuo i osjećao sam nelagodu zbog činjenice da me netko prati. Zbog toga sam bio prisiljen prodati auto po nižoj cijeni i trenutno sam bez automobila”, rekao je muž koji je suprugu kazneno prijavio.

Policija je vještačenjem utvrdila kako je uređaj za praćenje vrlo vjerojatno bio povezan s mobitelom liječnice, piše Danica.hr.