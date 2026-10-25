Liječnica podijelila važno pravilo o herpesu i bebama

Za većinu odraslih, herpes na usnama može biti pomalo bolan, no riječ je o uobičajenoj infekciji. Međutim, kod novorođenčadi, čiji imunološki sustav još nije u potpunosti razvijen, virus herpes simpleksa (HSV) može uzrokovati bolest opasnu po život, prenosi Net.

Liječnica obiteljske medicine iz britanskog zdravstvenog sustava (NHS) dr. Shruti Nathwani podijelila je važno pravilo kojeg bi se svi trebali pridržavati u blizini novorođenčadi. Herpes se manifestira kao mali mjehurići ispunjeni tekućinom, koji se obično pojavljuju na usnama, bradi ili obrazima djeteta, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini.

Uzročnik je virus herpes simplex tipa 1 (HSV-1), koji je iznimno raširen i lako se širi među djecom putem bliskog kontakta. On se prenosi izravnim dodirom kože o kožu, primjerice ljubljenjem ili dodirivanjem. Također se može prenijeti putem predmeta koje koristi više osoba, poput pribora za jelo, ručnika, boca za vodu i igračaka.

Kada se dijete prvi put zarazi virusom HSV-1, simptomi mogu biti intenzivniji. Infekcija može uzrokovati bolne ranice u usnoj šupljini i na desnima (gingivostomatitis), visoku tjelesnu temperaturu te otečene limfne čvorove.

'Herpes može uzrokovati brojne bolne ranice'

Nakon početne infekcije, virus ostaje u stanju mirovanja u živčanim stanicama. Kasnije se može ponovno aktivirati i uzrokovati pojavu herpesa na usnama, a okidači za to mogu biti stres, bolest ili povišena tjelesna temperatura, izlaganje suncu, umor ili hladno vrijeme.

Govoreći o herpesu kod male djece, dr. Nathwani na svom je Instagram profilu objavila videozapis s natpisom: "Pravilo o zabrani ljubljenja novorođenčadi ne odnosi se samo na odrasle. I starija braća i sestre mogu imati herpes".

U opisu objave dodala je: "I djeca mogu dobiti herpes (HSV-1), a kod male djece prva infekcija virusom HSV ne mora uvijek izgledati kao klasičan, pojedinačni herpes na usnama".

"Herpes može uzrokovati brojne bolne ranice u ustima, crvenilo ili oteklinu desni, povišenu tjelesnu temperaturu te poteškoće pri jelu ili piću – stanje poznato kao herpetični gingivostomatitis", objasnila je.

Kako se herpes prenosi?

"Važno je znati kako zaštititi novorođenče kod kuće. Kod većine zdrave starije djece i odraslih, HSV-1 uzrokuje relativno blagu bolest koja prolazi sama od sebe. Kod novorođenčadi, međutim, situacija može biti sasvim drukčija", kazala je.

Dr. Nathwani ističe da je neonatalni herpes "rijetka, ali potencijalno vrlo ozbiljna" pojava koja može zahvatiti kožu, oči i usta, mozak i središnji živčani sustav, ili se proširiti na više organa".

"Smatra se da oko deset posto neonatalnih infekcija virusom herpes simplex (HSV) nastaje nakon rođenja, a jedan od poznatih načina prijenosa jest ljubljenje djeteta od strane osobe koja ima aktivnu herpesnu ranicu", rekla je.

Liječnica je istaknula da, ako brat ili sestra, roditelj, djed ili baka, odnosno bilo koji posjetitelj ima herpesnu ranicu, ne bi smjeli ljubiti bebu sve dok ona potpuno ne zacijeli, a prije dodirivanja bebe trebali bi temeljito oprati ruke.

Bebe su najranjivije tijekom prvih šest tjedana života

Liječnica je dodala da bi svatko tko ima herpesnu ranicu trebao izbjegavati dodirivanje te ranice, a potom i bebe, te bi, gdje je to moguće, ranicu trebao prekriti. Prema podacima NHS-a, smatra se da su bebe najranjivije tijekom prvih šest tjedana života.

Liječnica je napomenula kako "ne treba pretpostavljati da je svaka ranica u ustima herpes", jer postoji mnogo drugih uzroka. Ipak, savjetuje da, ako u kućanstvu boravi novorođenče, izbjegavate njegovo ljubljenje, a u slučaju zabrinutosti potražite savjet liječnika.

Također je naglasila da neonatalni herpes ne uzrokuje uvijek vidljive mjehuriće.

"Ako se kod male bebe, koja je možda bila izložena virusu herpes simplex (HSV), pojave znakovi bolesti, poput slabog uzimanja hrane, neuobičajene pospanosti ili razdražljivosti, povišene tjelesne temperature, poteškoća s disanjem, konvulzija ili ranica na koži, očima ili u ustima, hitno potražite liječničku pomoć i napomenite da je dijete možda bilo izloženo HSV-u", rekla je.