Liječnica koja je dobila otkaz zbog Ratka Mladića dobila novi posao. Dočekali je vrlo srdačno

Liječnica Jelena Jović, koja je krajem kolovoza dobila otkaz u Domu zdravlja Tomislavgrad nakon objave fotografije pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku zahvale, dobila je novi posao. Od 1. listopada zaposlena je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci.

Vijest o njezinu zaposlenju objavio je sam UKC Republike Srpske, i to povodom obilježavanja osme godišnjice Urgentnog centra.

„Danas je dr. Jelena Jović zasnovala radni odnos u UKC Republike Srpske, nakon što joj je, pod okolnostima koje su izazvale pažnju javnosti, prestao radni odnos u Domu zdravlja u Tomislavgradu“, naveli su iz UKC-a.

Dodali su kako je radni odnos zasnovala na dan obilježavanja godišnjice Urgentnog centra, kojoj su nazočili i predstavnici udruženja UDAS.

Objavila Mladićevu fotografiju i zahvalila mu

Jović je prethodno radila u Domu zdravlja Tomislavgrad. Nakon smrti Ratka Mladića na društvenim mrežama objavila je njegovu fotografiju uz poruku: „Počivaj u miru generale i hvala!“

Objava je izazvala brojne reakcije, a od Doma zdravlja zatraženo je da utvrdi je li iza nje doista njihova zaposlenica.

Ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković potom je potvrdila da je nakon provedenog postupka nedvojbeno utvrđeno kako je spornu objavu postavila njihova liječnica inicijala J. J. Slučaj je prijavljen MUP-u, a liječnici je 28. kolovoza uručen otkaz ugovora o radu.

„U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu“, poručila je tada Živković.

Mladić bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor

Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. kolovoza 2026. u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove pravomoćno ga je osudio na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti te ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Nešto više od mjesec dana nakon otkaza u Tomislavgradu, Jović tako profesionalni angažman nastavlja u najvećoj zdravstvenoj ustanovi Republike Srpske u Banjoj Luci.