Liječnica iz Gospića oštro odgovorila Plenkoviću: "Nismo histerični!"

Nakon što je u čitavoj Hrvatskoj odjeknula afera s ilegalnim otpadom u Lici, stanovnici Gospića koji su je godinama naslućivali sada žive u strahu i inzistiraju na hitnoj sanaciji lokacije te učestalijim kontrolama.

Iz tvrtke Ličke vode najavljuju da će se na tom području provoditi izvanredna testiranja vode, dok se sutra očekuju i službene analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

O situaciji na terenu za Dnevnik Nove TV govorila je dr. Mirjana Vrkljan Radošević, gospićka ginekologinja, bivša predsjednica Gradskog vijeća i članica stranke Pravedna Hrvatska, koja objašnjava da joj se zabrinuti pacijenti javljaju svakodnevno, osobito posljednjih dana.

"Traže me adresu laboratorija kojem sam slala svoje uzorke jer sada žele i po otocima i na samom licu mjesta sami testirati jer su, nažalost, izgubili povjerenje u državne institucije", kazala je dr. Vrkljan Radošević.

Na pitanje postoje li znanstveni dokazi o povezanosti otpada i zdravstvenih problema lokalnog stanovništva, ističe kako službena statistika ne postoji, ali da stanje na terenu poziva na oprez.

"Znanstveni statistički podaci ne postoje, međutim mi na terenu vidimo da se učestalo javljaju pacijenti s karcinomima, mlađi ljudi za koje nismo prije desetak godina se susretali s tim. Ne možemo reći direktno da je to povezano s ovim, međutim baca sumnju", rekla je dr. Vrkljan Radošević.

Priznaje i da, iako se nađe u situaciji da popije vodu s pipe, kod kuće ipak koristi aparat za vodu i izbjegava pijenje iz slavine.

Otkrila je i kako je u ožujku prošle godine osobno poslala uzorke na analizu u Njemačku, u suradnji s tamošnjim ekološkim aktivistima.

"Uzela sam 10. ožujka 2025. uzorak ovdje kod ulaznih vrata te materije, tog pijeska za analizu. Uzela sam vodu iz Senja, iz Karlobaga, Udbine i iz dubine 60 metara iz jednog bunara. To sam poslala u Berlin u posebnim bočicama koje su mi oni poslali. Dobila sam analizu da su u tom krutom otpadu prisutni PFAS i teški metali. Voda je tada bila čista i nije bilo naznaka da bi unutra bio PFAS ili nešto drugo", objasnila je dr. Vrkljan Radošević.

Osvrnula se i na izjavu premijera, koji je poručio da dio oporbe stvara histeriju oko cijelog slučaja.

"Mislim da je sramotno da se premijer tako odnosi prema građanima Gospića i cijele Like. Mi nismo histerični, mi smo samo zabrinuti za svoje zdravlje jer tko je pročitao kakve PFAS i teški metali nose posljedice za zdravlje građana, ali i prirode općenito, naravno da je zabrinut. Nema tu histerije, jer da ima histerije, već davno bi bili na Markovu trgu i ubrzali sve ovo", poručila je dr. Vrkljan Radošević.

Struka i politika sutra bi trebale ponuditi nove odgovore, kada stignu službeni nalazi vode HZJZ-a.