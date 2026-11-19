Sportski centar Bazeni u Poljudu opet će biti svjedokom utakmice Lige prvaka, no ovaj put ne u bazenu, nego ispod njega gdje se smjestila gradska kuglana.
Mertojak u svom desetom uzastopnom nastupu u najvišem međunarodnom klupskom natjecanju, Ligi prvaka u subotu, 21.11. sa početkom u 13,00 sati dočekuje u 1/8 finala, slovenskog prvaka Triglav iz Kranja.
Natjecanje je to u kojem, nekako smo uvjereni, pobjednik se zna i prije početka. Naime, slavni njemački klub Sportkegelverein 1999 Rot-Weis Zerbst e.v. apsolutni je favorit, ako niste u to uvjereni, pogledajte samo ove brojke iz zadnjeg prvenstvenog kola njemačke lige:
- Tim Brahtel 693
- Christian Wilke 683
- Jan Sandler 725
- Daniel Barth 688
- Alen Kujundžić 721
- Jurgen Pointinger 670
ukupno zastrašujućih 4170 srušenih čunjeva.
Mertojak je imao tu čast izaći Zerbstu na megdan u finalu Svjetskog kupa u Otočcu 2021, i to je očekivano bio poraz, ali i jedini u srazu sa klubovima iz Njemačke u svojih pet međunarodnih finala (osvojena po dva Europa i NBC kupa).
Dok mu u prvenstvu u posljednje vrijeme baš i ne cvjetaju ruže, na međunarodnim natjecanjima stalno su u vrhu od 2017. godine, a među ostalim tu je osvojena i brončana medalja u Ligi prvaka, dok igrač Mertojaka Bojan Vlakevski, standardni reprezentativac Hrvatske i zlatni sa ovogodišnjeg pojedinačnog SP u tandemu mix sa Natašom Ravnić, suprugom Nikole Muše, ima iskustvo osvajanja Lige prvaka sa Zaprešićem.
Protivnik Mertojaka, klub iz Kranja svoje slavne dane bilježi u doba svjetskog prvaka Miroslava Steržaja (1966 u Bukureštu) koji je zajedno sa Nikolom Dragašem gospodario tadašnjom kuglačkom scenom. No i sada radi se o respektabilnoj ekipi. Prije dvije godine, Mertojak se upravo preko Triglava dokopao polufinala i završnice Lige prvaka u Morfeldenu (zaustavljen od Zerbsta). U međuvremenu najbolji igrači iz Kranja, Matej Lepej i Aleš Blaž značajno su pojačali Zaprešić. I ovaj put Final Four je u Morfeldenu, hoće li se povijest ponoviti?
U svojoj kuglani, uz snažnu podršku navijača Mertojak traži pobjedu sa što većim omjerom koja bi mu donijela nešto mirniji uzvrat u Kranju, i plasman među osam najboljih u Europi.
Hrvatska ima tri predstavnika u Ligi prvaka, Zadar je veliki favorit protiv TJ Sokol Duchcov iz Češke, dobri su izgledi i za Zaprešić, unatoč neočekivanom porazu u zadnjem kolu na svom terenu od novaka u prvenstvu Novih Nada iz Požege, u dvoboju sa Orth Donau iz Austrije.
Sastav Mertojaka: Nikola Muše, Ivan Totić, Dimitar Dimitrovski, Dario Prađeno, Bojan Vlakevski, Luka Požega, Goran Žubrinić, Ljubo Budić, Davor Zoković i Niko Dragičević.
Voditelj je Paško Dragičević.
Triglav Kranj nastupiti će u sastavu: Žiga Požar, Miko Steržaj, Franci Velišček, Davor Sobočan, Grega Bajželj, Tomaž Žvanut, Jure Fleischman, Tadej Uranič.
Voditelj je Albin Juvančič.
Sude glavni međunarodni sudac Vlado Kepčija (BiH) i pomoćni Stanko Čota (Split).