Sportski centar Bazeni u Poljudu opet će biti svjedokom utakmice Lige prvaka, no ovaj put ne u bazenu, nego ispod njega gdje se smjestila gradska kuglana.

Mertojak u svom desetom uzastopnom nastupu u najvišem međunarodnom klupskom natjecanju, Ligi prvaka u subotu, 21.11. sa početkom u 13,00 sati dočekuje u 1/8 finala, slovenskog prvaka Triglav iz Kranja.

Natjecanje je to u kojem, nekako smo uvjereni, pobjednik se zna i prije početka. Naime, slavni njemački klub Sportkegelverein 1999 Rot-Weis Zerbst e.v. apsolutni je favorit, ako niste u to uvjereni, pogledajte samo ove brojke iz zadnjeg prvenstvenog kola njemačke lige:

Tim Brahtel 693

Christian Wilke 683

Jan Sandler 725

Daniel Barth 688

Alen Kujundžić 721

Jurgen Pointinger 670

ukupno zastrašujućih 4170 srušenih čunjeva.

Mertojak je imao tu čast izaći Zerbstu na megdan u finalu Svjetskog kupa u Otočcu 2021, i to je očekivano bio poraz, ali i jedini u srazu sa klubovima iz Njemačke u svojih pet međunarodnih finala (osvojena po dva Europa i NBC kupa).

Dok mu u prvenstvu u posljednje vrijeme baš i ne cvjetaju ruže, na međunarodnim natjecanjima stalno su u vrhu od 2017. godine, a među ostalim tu je osvojena i brončana medalja u Ligi prvaka, dok igrač Mertojaka Bojan Vlakevski, standardni reprezentativac Hrvatske i zlatni sa ovogodišnjeg pojedinačnog SP u tandemu mix sa Natašom Ravnić, suprugom Nikole Muše, ima iskustvo osvajanja Lige prvaka sa Zaprešićem.

Protivnik Mertojaka, klub iz Kranja svoje slavne dane bilježi u doba svjetskog prvaka Miroslava Steržaja (1966 u Bukureštu) koji je zajedno sa Nikolom Dragašem gospodario tadašnjom kuglačkom scenom. No i sada radi se o respektabilnoj ekipi. Prije dvije godine, Mertojak se upravo preko Triglava dokopao polufinala i završnice Lige prvaka u Morfeldenu (zaustavljen od Zerbsta). U međuvremenu najbolji igrači iz Kranja, Matej Lepej i Aleš Blaž značajno su pojačali Zaprešić. I ovaj put Final Four je u Morfeldenu, hoće li se povijest ponoviti?

U svojoj kuglani, uz snažnu podršku navijača Mertojak traži pobjedu sa što većim omjerom koja bi mu donijela nešto mirniji uzvrat u Kranju, i plasman među osam najboljih u Europi.

Hrvatska ima tri predstavnika u Ligi prvaka, Zadar je veliki favorit protiv TJ Sokol Duchcov iz Češke, dobri su izgledi i za Zaprešić, unatoč neočekivanom porazu u zadnjem kolu na svom terenu od novaka u prvenstvu Novih Nada iz Požege, u dvoboju sa Orth Donau iz Austrije.

Sastav Mertojaka: Nikola Muše, Ivan Totić, Dimitar Dimitrovski, Dario Prađeno, Bojan Vlakevski, Luka Požega, Goran Žubrinić, Ljubo Budić, Davor Zoković i Niko Dragičević.

Voditelj je Paško Dragičević.

Triglav Kranj nastupiti će u sastavu: Žiga Požar, Miko Steržaj, Franci Velišček, Davor Sobočan, Grega Bajželj, Tomaž Žvanut, Jure Fleischman, Tadej Uranič.

Voditelj je Albin Juvančič.

Sude glavni međunarodni sudac Vlado Kepčija (BiH) i pomoćni Stanko Čota (Split).