Liga prvaka na Poljudu: Barceloneta potopila Jadran deset razlike

Vaterpolisti splitskog Jadrana doživjeli su težak poraz u drugom kolu skupine C Lige prvaka. Španjolska Barceloneta slavila je na Poljudu rezultatom 17:7 (4:1, 4:4, 3:1, 6:1), u susretu u kojem domaća momčad nije uspjela ozbiljnije ugroziti favorizirane goste. Posebno bolan bio je završetak utakmice, u kojem su Španjolci potpuno nadigrali Splićane i stigli do uvjerljive pobjede s deset pogodaka razlike.

Barceloneta je već u prvoj četvrtini pokazala svoju kvalitetu i povela 4:1, nametnuvši ritam koji domaćini nisu uspijevali pratiti. Jadran je u drugoj dionici pružio nešto bolji otpor, a taj je dio susreta završio izjednačenim rezultatom 4:4. Ipak, španjolska momčad na veliki je odmor otišla s prednošću od 8:5.

Nastavak susreta nije donio željeni preokret. Barceloneta je nastavila kontrolirati utakmicu, oslanjajući se na čvrstu obranu i raspoloženog vratara Aguirrea, koji je domaćim igračima zadavao velike probleme. Splićani su u trećoj četvrtini postigli samo jedan pogodak, dok su gosti zabili tri i uoči posljednjih osam minuta povećali prednost na 11:6.

U 18. minuti na vrata Jadrana stao je Anić, zamijenivši Popadića, koji je do tada upisao tri obrane. Međutim, promjena na vratarskoj poziciji nije uspjela zaustaviti nalet gostujuće momčadi.

Posljednja četvrtina pretvorila se u pravi potop Jadrana. Barceloneta je u završnih osam minuta postigla čak šest pogodaka, dok su domaćini uspjeli odgovoriti samo jednim. Tako je prednost Španjolaca narasla na konačnih 17:7, što dovoljno govori o odnosu snaga u bazenu.

Jedan od ključnih problema splitske momčadi bila je izrazito loša realizacija napada s igračem više. Jadran je iskoristio samo dvije od deset prilika, dok je Barceloneta realizirala šest od deset takvih situacija. Veliku ulogu u uvjerljivoj pobjedi gostiju imao je i vratar Aguirre, koji je susret završio s čak 13 obrana.

Barceloneta je tako na Poljudu demonstrirala kvalitetu i opravdala status favorita, dok je pred Jadranom ozbiljan posao u nastavku natjecanja.