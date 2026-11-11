Liga prvaka: Jadran izgubio u Beogradu

Jadranaši su u Beogradu upisali poraz u 3. kolu vaterpolske Lige prvaka (16:11). Nakon prilično izjednačene borbe tijekom prvih 16 minuta, u kojima su se momčadi izmjenjivale u vodstvu, susret je prelomljen u trećoj četvrtini. Novi Beograd tada je ubacio u višu brzinu, dobio dionicu s 4:1 i uoči posljednjih osam minuta pobjegao na dva pogotka prednosti (9:7), da bi u završnici ta razlika samo nastavila rasti.

Nije Jadran najbolje otvorio susret, barem kada je riječ o napadačkom dijelu. Mučili su se pronaći put do Mišovićevih vrata, no zato je obrana funkcionirala znatno bolje. Posebno se istaknuo Popadić, koji je već u prvoj četvrtini skupio tri obrane, ali nažalost nije u tom tonu nastavio.

Nakon četiri minute igre Martinović je načeo mrežu, a ubrzo je Shushiashvili povisio na 2:0.

Tada je stvar u svoje ruke preuzeo kapetan Jadrana Butić koji je s tri uzastopna pogotka režirao preokret i donio Splićanima vodstvo. Najprije je u osmoj minuti pogodio s lijeve, njemu inače “krive” strane, a zatim je, 20 sekundi prije isteka prve četvrtine, ponovno bio precizan s igračem više. Hat-trick je kompletirao u devetoj minuti i tako Jadran najprije vratio u susret pa i doveo u prednost. Imala je Mareljina momčad vodstvom od 6:5 na pola utakmice i vrlo dobru poziciju za nastavak.

A onda je uslijedila treća četvrtina, koja će se pokazati ključnom. Beograđani su brzo uhvatili priključak, najprije uz pomalo sretan pogodak Perkovića koji ni sam ne zna kako je uspio ugurati loptu iza Popadićevih leđa, a zatim je Mészáros neobranjivim udarcem s lijeve strane vratio domaćinima vodstvo (7:6).

Jadranaši su dugo držali utakmicu u egalu, ali su u trećoj četvrtini popustili. Iz igre “gol za gol” Beograđani su se izvukli serijom kojom su prvi put ozbiljnije odmaknuli, izuzev početnog vodstva od 2:0. Naime, Kojić je dvije minute prije kraja dionice postavio 9:7.

A kada je trebalo loviti zaostatak, Jadranu je ponestalo odgovora. Martinović je iz peterca odmaknuo na 10:7, Pljevančić šest i pol minuta prije kraja pogađa za 11:7, a Shushiashvili je pet minuta prije sirene bio precizan za 13:8. Tu je priča praktički bila zaključena. Splićani su u završnici ostali bez pravog zaleta, a Novi Beograd mirno je priveo utakmicu kraju.

Ovakvim raspletom Jadran je pao na zadnje mjesto skupine C s 2 boda, dok je Novi Beograd na trećem s 3, vodeća je Barceloneta sa 6, a Mladost druga s 4. Uz napomenu kako Katalonci i Zagrepčani još nisu odigrali svoj susret 3. kola.

Novi Beograd – Jadran 16:11 (2:2, 3:4, 4:1, 7:4)

3. kolo Lige prvaka, grupa C. Beograd, SRC 11. April.

Novi Beograd: Glušac, Pljevančić (1), Urošević, Shushiashvili (4), Meszaros (4), Kojić (1), Korać (1), Dimitrijević, Perković (1), Martinović (4), Šulc, Nikolov, Mišović (8 obrana), Hofmeijer. Trener: Zoran Bajić.

Jadran: Popadić (6 obrana), Penava, Seman, Radan, Butić (5), Pejković (2), Ćurković, Zović (1), Požarić (1), Skejić, Matković (1), Katunarić, Anić, Bušić (1). Trener: Jure Marelja.

Igrač više: Novi Beograd (3/14), Jadran (4/14)