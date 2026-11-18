Lidl Hrvatska povlači iz prodaje određenu seriju tamne čokolade J.D. Gross sa 70 posto kakaa zbog prisutnosti alergena koji nije naveden na deklaraciji proizvoda. O opozivu je u utorak izvijestio Državni inspektorat, upozorivši na mogući zdravstveni rizik za osobe alergične na kikiriki.

Riječ je o tamnoj čokoladi J.D. Gross sa 70 posto kakaa, u pakiranju od 125 grama, kod koje je utvrđena prisutnost kikirikija, iako taj sastojak nije označen na ambalaži.

Provjerite rok trajanja i oznaku serije

Iz nadležnih institucija naglašavaju kako se opoziv ne odnosi na sve proizvode ove vrste, nego isključivo na čokoladu sa sljedećim podacima:

Naziv proizvoda: J.D. Gross tamna čokolada, 70 % kakaa

Pakiranje: 125 grama

Rok trajanja: 4. travnja 2028.

Oznaka serije (LOT): L233249A2

Dobavljač: Rausch Die Schokoladenfabrik, Njemačka

Prodajno mjesto: Lidl Hrvatska

Potrošačima se savjetuje da provjere podatke na ambalaži kako bi utvrdili imaju li kod kuće proizvod obuhvaćen opozivom.

Zašto je čokolada povučena iz prodaje?

Razlog povlačenja jest neoznačena prisutnost kikirikija, koji spada među alergene koji kod osjetljivih osoba mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

Budući da kikiriki nije naveden na deklaraciji, osobe koje su na njega alergične mogle bi nesvjesno konzumirati proizvod i tako ugroziti svoje zdravlje.

S druge strane, za potrošače koji nemaju alergiju na kikiriki proizvod ne predstavlja navedeni alergijski rizik te ga mogu konzumirati bez ograničenja povezanih s ovim opozivom.

Opoziv se odnosi samo na jednu seriju

Prema informacijama objavljenima na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), povlačenje se odnosi isključivo na čokoladu s navedenim rokom trajanja i oznakom serije.

Ostale serije ovog proizvoda nisu obuhvaćene predmetnom obavijesti.

Osobama alergičnima na kikiriki preporučuje se da ne konzumiraju proizvod iz sporne serije, čak ni ako na ambalaži nema upozorenja o prisutnosti tog alergena.