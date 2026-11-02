Lidija Bekavac uzvratila Ivoševiću: "Tvrtka osnovana dva dana prije manifestacije dobila je poslove, a od Grada i povezanih društava ukupno 151.825 eura"

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj takozvanoj "Šutinoj Fimi mediji" i poslovanju tvrtki povezanih sa suradnikom gradonačelnika Tomislava Šute, Antonijem Nikolićem, za riječ se javila i HGS-ova gradska vijećnica Lidija Bekavac. Iznijela je niz podataka o poslovima tehničke produkcije tijekom aktualnog i prethodnih mandata, a posebno se osvrnula na poslovanje dviju tvrtki koje, prema njezinim tvrdnjama, Bojan Ivošević izostavlja u svojim javnim istupima.

Bekavac je ustvrdila da se više od 80 posto poslova tehničke produkcije kontinuirano dodjeljuje četirima istim poslovnim subjektima. "Riječ je o obrtu RDI, društvu Mediteran produkcija d.o.o., RTV produkciji d.o.o. i društvu RST Katić d.o.o. Međutim, prateći vaše javne istupe u posljednjih mjesec dana, uočili smo da dvije od navedenih tvrtki uopće ne spominjete. To su RTV produkcija, osnovana upravo za vrijeme vašeg mandata, i RST Katić", poručila je Bekavac.

"Tvrtka osnovana samo dva dana prije početka manifestacije"

Posebno se osvrnula na organizaciju manifestacije "Spli'ski litnji koluri" tijekom 2024. godine, kada je, kako tvrdi, došlo do promjene poslovnih partnera. "U vašem mandatu za potrebe manifestacije Spli'ski litnji koluri angažiran je upravo obrt RDI. Međutim, 2024. godine, baš u vrijeme kada je osnovana RTV produkcija, dolazi do promjene poslovnih partnera. RTV produkcija upisana je u sudski registar 11. srpnja 2024., a prvi dan Spli'skih litnjih kolura bio je već 13. srpnja. Dakle, samo dva dana nakon osnivanja tvrtke!", istaknula je. Prema podacima koje je predstavila, Turistička zajednica poslove vezane uz manifestaciju raspodijelila je na četiri računa između društava RTV produkcija i RST Katić.

"RST Katić isplaćena su dva iznosa, od 15.000 i 17.375 eura, dok su RTV produkciji isplaćena dva iznosa od 20.800 i 22.000 eura. No, tu priča ne staje. RTV produkcija je nakon toga, od svog osnutka, angažirana još 19 puta za Grad i povezana društva, a ukupno joj je isplaćeno 151.825 eura", kazala je Bekavac. Dodala je da je, prema podacima servisa CompanyWall, RTV produkcija tijekom 2024. godine imala jednog zaposlenika, a tijekom 2025. godine dva zaposlenika.

Bekavac: "Sve je realizirano izravnim ugovaranjem"

HGS-ova vijećnica ustvrdila je i da su analizirani poslovi realizirani bez javno objavljenog postupka nabave, odnosno izravnim ugovaranjem. "Za razliku od tvrtki koje prozivate, a koje su poslove dobile većinski javnim pozivom. Postoji li neki poseban razlog zbog kojeg vam je poslovanje RTV produkcije i društva RST Katić toliko manje zanimljivo od poslovanja tvrtki koje danas prozivate?", upitala je Ivoševića.

Bekavac je potom iznijela podatke o udjelima evidentiranih poslova u ukupnim prihodima jedne od tvrtki koje je analizirala. "U 2022. godini evidentirani poslovi predstavljali su oko 55 posto ukupnih prihoda tvrtke, 2023. oko 45 posto, 2024. oko 57,5 posto, a 2025. gotovo 58 posto ukupnih prihoda", navela je, ne precizirajući u dostavljenom dijelu izlaganja na koju se tvrtku ti postoci odnose.

Usporedila podatke s poslovanjem Vision Facadea

U nastavku izlaganja Bekavac se osvrnula i na tvrtku Vision Facade, koja se našla u središtu rasprave o poslovima povezanim s gradonačelnikovim suradnikom Antonijem Nikolićem. "Prema podacima iz registra računa, Vision Facade u 2025. godini imala je evidentiranih 3.700 eura prihoda bez PDV-a od poslova s Gradom, dok su ukupni prihodi društva iznosili 216.163,88 eura. To znači da je udio tih evidentiranih poslova u ukupnim prihodima bio oko 1,71 posto", kazala je. Potom je Ivoševiću postavila pitanje kako može problematizirati poslovanje tvrtke kojoj evidentirani poslovi s Gradom predstavljaju 1,71 posto ukupnih prihoda, a istodobno, prema njezinim tvrdnjama, zanemarivati tvrtku kod koje taj udio doseže gotovo 58 posto.

Ivošević uzvratio: "Niste dobro odradili zadaću"

Na izlaganje HGS-ove vijećnice reagirao je Bojan Ivošević, nezavisni gradski vijećnik s liste Centra i inicijator tematske sjednice. Poručio joj je da "nije dobro odradila zadaću", nakon čega se ponovno osvrnuo na ranije medijske napise o kićenju grada i rad Turističke zajednice. U svojem odgovoru ponovno je prozvao novinarku koja je pisala o tadašnjem kićenju Splita, a na kraju je pozdravio i vlasnika tvrtke koja je ranije bila angažirana na tim poslovima.