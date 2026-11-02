Lidija Bekavac prozvala Puljka i Karoglana: "Boje li se?" Ivošević napustio sjednicu, nitko iz Centra nije ostao

Tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća o poslovanju gradske tvrtke Čistoća u mandatu bivše gradske vlasti nastavila se političkim prepucavanjima, a posebnu pozornost izazvao je istup HGS-ove gradske vijećnice Lidije Bekavac, koja je javno upitala zbog čega se na sjednici nisu pojavili bivši gradonačelnik Ivica Puljak i bivši direktor Čistoće Ivica Karoglan. Bekavac se pritom osvrnula i na Bojana Ivoševića, koji je jedini iz redova Centra sudjelovao u raspravi, ali je u međuvremenu napustio vijećnicu. "Boje li se? Ivošević je rekao da je tu odgovarati na pitanja, ali je otišao. Boji li se i on?", upitala je Bekavac.

Odlaskom Bojana Ivoševića na tematskoj sjednici nije ostao nitko iz Centra i njegovih političkih partnera.

Podsjetimo, sjednica je sazvana kako bi se raspravljalo o poslovanju Čistoće tijekom prethodnog mandata, odnosno o javnim nabavama i pitanjima koja je otvorio gradski vijećnik Davor Matijević, inicijator tematske rasprave.

Ivošević već na početku kritizirao temu sjednice

Bojan Ivošević na početku sjednice poručio je kako smatra presedanom održavanje tematske rasprave koja je usmjerena na poslovanje gradske tvrtke za vrijeme bivše vlasti. Istaknuo je kako bi gradski vijećnici trebali razgovarati i o trenutačnom stanju u Čistoći te problemima s kojima se tvrtka danas suočava. Međutim, Ivošević nije ostao do kraja rasprave, što je izazvalo reakciju Lidije Bekavac.

Prkić otvorio pitanje bivšeg direktora Čistoće

Tijekom rasprave došlo je i do razmjene između Jakova Prkića i Marijan Čelana. Prkić je postavio pitanje kako će se Čelan osjećati kada započne suđenje bivšem direktoru Čistoće Anti Aleksiću, kojeg je na tu funkciju imenovala gradska vlast na čelu s tadašnjim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom. Osvrnuo se i na balirku nabavljenu tijekom Karoglanova mandata, ocijenivši njezinu kupnju promašajem jer, prema njegovim riječima, nije u funkciji. Prkić je ujedno ponovio svoj stav da ova tematska sjednica neće donijeti konkretne promjene u sustavu gospodarenja otpadom u Splitu.