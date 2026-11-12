Lidija Bekavac na Gradskom vijeću pročitala pismo splitskih umirovljenika: "Tražimo povrat štekata, osjećamo se diskriminirano"

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom rasprave o prijedlogu nove odluke o komunalnom redu, otvoreno je i pitanje korištenja javnih površina u samom središtu grada. Posebnu pozornost izazvao je istup Lidije Bekavac, gradske vijećnice HGS-a, koja je pred vijećnicima pročitala dopis Udruge umirovljenika Split. Udruga traži povrat dvaju štekata u Ulici kralja Tomislava, koji su im, kako tvrde, ukinuti odlukom bivše gradske vlasti.

Bekavac pročitala dopis splitskih umirovljenika

Riječ je o dopisu koji potpisuje Milka Bajić, predsjednica Udruge umirovljenika Split, a u kojem se upozorava na, kako navode, nejednak tretman prilikom odobravanja korištenja javnih površina u povijesnoj jezgri Splita.

Udruga je vlasnik poslovnog prostora na adresi Kralja Tomislava 3, gdje je ranije imala dva štekata, koja su, prema njihovim tvrdnjama, ukinuta za vrijeme bivše gradske vlasti Ivice Puljka i Bojana Ivoševića. Od aktualne gradske vlasti zatražili su njihovo vraćanje, no, kako ističu u dopisu koji je pročitala Bekavac, doznali su da bi njihov zahtjev mogao biti odbijen zbog planiranog projekta uređenja Ulice kralja Tomislava. Umirovljenici takvo obrazloženje smatraju neopravdanim jer se njihovi poslovni prostori nalaze u udubljenju nasuprot prodavaonici obuće Rodeo, nekadašnjem Peku, pa tvrde da terase ne ometaju prolazak pješaka.

Upozoravaju na druge štekate u središtu grada

U dopisu su posebno istaknuti ugostiteljski objekti Belina, Bili i Semafor, čije terase, prema tvrdnjama Udruge, zauzimaju javne površine na način koji otežava kretanje pješaka. Navode, među ostalim, da terasa objekta Belina u Pisturi zaklanja dio zida, dok se kod objekta Bili koriste stepenice uz javni zahod, što, prema njihovim tvrdnjama, također otežava prolazak. Splitski umirovljenici zbog toga smatraju da se na njihovu slučaju primjenjuju drukčiji kriteriji nego na druge korisnike javnih površina u središtu grada. Udruga traži da se njihov zahtjev ponovno razmotri i da im se omogući povrat dvaju štekata, uz jednaka pravila kakva vrijede za ostale korisnike javnih površina.