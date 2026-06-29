Lidija Bačić ispričala zašto nije stala pred oltar: "Majka je govorila 'nemoj se udavati'"

U novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin, Lidija Bačić otvara vrata svoje intime i iskreno govori o ljubavi, vezama i pitanju koje joj godinama postavljaju – zašto se još nije udala. Otkrilaje što je oblikovalo njezin pogled na brak i zašto se, unatoč velikim ljubavima, nikada nije vidjela pred oltarom.

Popularna pjevačica otkrila je kako je tijekom života imala nekoliko ozbiljnih ljubavnih veza, no nijedan partner nije u njoj probudio želju za brakom. Prisjetila se i majčinog neobičnog savjeta iz djetinjstva za koji vjeruje da je možda ostavio traga na njezin pogled na brak.

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"Imala sam ljubavi u životu, ali nekako ni za jednu tu osobu, ni za jednog tog muškarca nisam pomislila da se udam. Ne znam je li to vezano za djetinjstvo. Mater je nama svima uvijek govorila: 'Nemoj se udavati, nemoj se udavati'. Možda je to negdje ostalo, a sad govori: 'A kad ćeš, a kad ćeš'. Uglavnom, ne znam, nisam nikad pomislila da se udam. Ni kad sam imala devetnaest, dvadeset, ni sad", iskreno je priznala Lidija.