Lički uzgajivač: "Uvedite ličku hranu u saborsku kuhinju dok se ne sanira otpad. Neka opravdaju svoje glasanje!"

U Kulturno-informativnom centru u Gospiću jučer je održan sastanak ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s ličkim poljoprivrednicima. Sastanak je organizirala Hrvatska poljoprivredna komora.

Kako je ministar izvijestio na društvenim mrežama, na sastanku je saslušao pitanja i prijedloge ličkih poljoprivrednika vezane uz posljedice aktualnog problema s nezakonito odloženim otpadom, piše Lika Club.

“Ličke poljoprivrednike danas najviše muči kako vratiti povjerenje javnosti i dokazati da je hrana koju proizvode sigurna i kvalitetna. Razgovarali smo o sigurnosti hrane, ali i o problemu koji sektor prati godinama, raspodjeli državnog poljoprivrednog zemljišta”, objavio je ministar Vlajčić.

Nakon sastanka na društvenim mrežama oglasio se i tajnik Udruge uzgajivača buše Ante Franić, koji je ministru iznio dva prijedloga.

“Predložio sam da se prijedlog uskrate potpora paliteljima proširi i na trovače hrvatske zemlje.

Isto tako, predložio sam da se u saborsku kuhinju uvede hrana iz Like, koju smo spremni dostavljati dok se ne završi sanacija otpada, čime bi saborski zastupnici opravdali svoj razlog glasanja u Saboru.

Ministar David Vlajčić složio se i obećao da će što hitnije stupiti u kontakt s predsjednikom Sabora Jandrokovićem po tom pitanju”, objavio je Franić.