Ličani sutra stižu u Zagreb: Evo koliko autobusa kreće iz Gospića, organizatori očekuju velik odaziv

Sedam autobusa punih prosvjednika krenut će u subotu ujutro iz Gospića prema Zagrebu, dva stižu iz Otočca, a brojni Ličani dolaze vlastitim automobilima. Na Trgu kralja Tomislava pridružit će im se Gospićani i Ličani koji žive u Zagrebu.

Riječ je samo o ličkom dijelu prosvjeda ‘Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku’, zakazanog za subotu, 5. rujna, piše Jutarnji. Okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Ondje su u podne predviđeni govori i središnji program. Dolazak su najavile skupine iz različitih dijelova Hrvatske, a podršku su dali sindikati, udruge i brojne javne osobe.

‘Sedmi autobus rasprodan je u pola dana, a pokušavamo nabaviti i osmi, ali jednostavno više nema slobodnih autobusa. Javljaju nam se ekološke udruge i inicijative iz cijele Hrvatske koje dolaze na prosvjed’, kaže Jasmina Zeba iz građanske inicijative ‘Gospić je naš dom’, organizatora prosvjeda.

U inicijativi ne žele nagađati koliko bi ljudi moglo doći, no najave upućuju na velik odaziv. Spominje se čak mogućnost da to bude jedan od najmasovnijih prosvjeda u novijoj hrvatskoj povijesti, piše Jutarnji list.

‘Illegalna odlagališta nisu gospićki problem. To je hrvatski problem. Zato nam se javljaju ljudi i udruge iz cijele zemlje. Ljudi su prepoznali da je ovo pitanje iznad svih podjela koje se u Hrvatskoj stalno pokušavaju stvarati’, govori Zeba.

Bez političara među govornicima

Inicijativa ‘Gospić je naš dom’ osnovana je početkom 2025., nakon što je javnost doznala za odlaganje i zakapanje golemih količina otpada na području Gospića, ponajprije na prostoru nekadašnjeg PPK Velebit. Slučaj je otkriven u veljači iste godine, poslije policijske i USKOK-ove akcije povezane s istragom ilegalnog gospodarenja otpadom.

Okupljeni građani od tada traže podatke o zakopanom otpadu, mogućim posljedicama za okoliš i zdravlje stanovnika te rokovima sanacije. Inicijativu čine Gospićani različitih zanimanja, a njezini članovi naglašavaju da nisu profesionalni aktivisti niti politička organizacija. Prosvjed, tvrde, nije politički skup, a među govornicima neće biti političara.

‘Govorit će predstavnici naše inicijative, govorit će žitelji Gospića, kao i predstavnici drugih ekoloških inicijativa i jedan stručnjak. Imena zasad nećemo otkrivati’, kaže Zeba.

S jačanjem pritiska inicijative rasli su i napadi na njezine članove. Kritičari ih pokušavaju povezati s pojedinim političkim opcijama te ih proglašavaju ‘komunistima’ i ‘Jugoslavenima’.

'Ovo nema nikakve veze s podjelama'

‘To je zlonamjerno i nema veze s istinom, što dobro znaju svi Gospićani. Nas podržavaju lički branitelji, ljudi koji su bili u ratu, koji su ranjavani i kojima su članovi obitelji stradali u ratu. Ovdje se radi o našem zdravlju, našoj vodi i zemlji. To nema nikakve veze s podjelama kojima nas se pokušava diskreditirati’, odgovara Zeba.

Organizatori ne mogu kontrolirati poruke svakog sudionika, ali ističu da su njihovi zahtjevi jasni: hitna sanacija ilegalnog odlagališta, objava analiza tla, vode i otpada te utvrđivanje odgovornosti.

‘Mi znamo što ćemo reći. Pročitat ćemo svoje zahtjeve. A oni se zapravo mogu svesti na jednu glavnu stvar, a to je hitna sanacija, kao i da se ovakvo što više nikada nigdje ne ponovi’, kaže Zeba.

Plenković stigao tri dana prije prosvjeda

Tri dana prije okupljanja u Zagreb, u Gospić je s nekoliko ministara stigao premijer Andrej Plenković. Nakon sastanka s predstavnicima državnih i lokalnih institucija najavio je ubrzanje sanacije.

Prema najavama Vlade, ugovori za prekrivanje zakopanog otpada i odvoz otpada iz vreća trebali bi biti potpisani najkasnije u roku od deset dana. Prekrivanje odlagališta trebalo bi završiti oko 12. ili 13. listopada. Vlada tvrdi i da dosadašnja mjerenja pokazuju kako je voda iz javne vodoopskrbe ispravna.