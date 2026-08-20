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Lica govore sve: Pogledajte emocije navijača na tribinama Poljuda

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Nogomet nisu samo r

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ezultat, golovi i 90 minuta na travnjaku. Najbolje to pokazuju tribine Poljuda, na kojima se tijekom Hajdukovih utakmica u samo nekoliko trenutaka izmijeni čitav spektar emocija.

Napetost, iščekivanje, osmijesi, zabrinuti pogledi, zagrljaji i navijanje – naši fotografi zabilježili su lica navijača koja najbolje dočaravaju atmosferu večerašnjeg europskog ogleda Hajduka i Rakowa.

Dok se na travnjaku vodi borba za što bolji rezultat, svaka akcija prati se s posebnom pozornošću. Jedni ne skidaju pogled s terena, drugi utakmicu proživljavaju glasno, a ima i onih kojima izraz lica govori baš sve.

 

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