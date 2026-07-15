LGBTQ kruzer stiže u Dalmaciju. Evo u kojem gradu će biti gay party

Dolazak broda Scarlet Lady u Zadar privukao je međunarodnu pozornost jer je riječ o kruzeru kojem je tijekom istog putovanja bilo zabranjeno uplovljavanje u Tursku i Egipat. Naime, brod je u Zadar stigao u okviru privatnog charter krstarenja koje je organizirala tvrtka Atlantis Events, jedan od vodećih svjetskih organizatora LGBTQ+ putovanja. Riječ je o prvom brodu kruzerske kompanije Virgin Voyages, koji je na svoje prvo putovanje isplovio 2021. Dug je 277 metara, ima približno 110.000 bruto tona te može primiti više od 2770 putnika i oko 1160 članova posade. Namijenjen je isključivo punoljetnim putnicima te je poznat po suvremenom dizajnu, luksuznoj ponudi i inovativnom konceptu krstarenja, bez klasičnih buffeta i formalnih večeri, piše portal 24sata.

Prije dolaska u Hrvatsku vlasti Turske zabranile su brodu uplovljavanje, navodeći kako je riječ o grupi čije ponašanje, prema njihovu obrazloženju, "nije u skladu s društvenim i moralnim vrijednostima" zemlje. Nakon toga organizatori su izmijenili itinerar i, umjesto u tursku luku, planirali pristajanje u Aleksandriji, u Egiptu. Međutim, putnike su uoči dolaska obavijestili da je i egipatska vlada uskratila dopuštenje za uplovljavanje, bez službenog obrazloženja. Izvršni direktor Atlantis Eventsa, Rich Campbell, izjavio je kako je odluka Egipta bila potpuno neočekivana, istaknuvši da je kompanija prošle godine uspješno realizirala gotovo identičan itinerar bez ikakvih poteškoća. Dodao je kako su organizatori s Virgin Voyagesom do posljednjeg trenutka pokušavali osigurati dolazak u Aleksandriju.

Na brodu se tijekom krstarenja nalazilo oko 2.000 putnika, među kojima i Patti LuPone, poznata američka glumica te dobitnica nagrade Tony. Bila je šokirana.

"Odbijen nam je ulazak jednostavno zbog toga tko je na brodu. Bijesna sam, ali plovim jer će brod pristati u druge luke. Spremna sam nastupiti za sve divne muškarce na ovom krstarenju, koji zaslužuju mnogo bolje od ovoga", napisala je. Dolazak broda u Zadar prošao je bez problema.

"Na dolasku ove kompanije radili smo nekoliko godina i veliko nam je zadovoljstvo napokon poželjeti dobrodošlicu brodu Scarlet Lady u Zadar. Izgradnja odnosa s cruise kompanijama zahtijeva vrijeme, pa je posebno zadovoljstvo vidjeti da se takav dugogodišnji rad ostvaruje kroz inauguralno uplovljavanje. Veselimo se nastavku ove suradnje i ponovnim dolascima kompanije Virgin Voyages u Zadar", rekla je Rebeka Pevec, direktorica Zadar Cruise Porta za Zadarski list.