Letjelica pala u Istri

U pet dana drugi pad letjelice u Istri. Kod Vrsara je lakše ozlijeđen pilot žirokoptera koji je pao među kamp kućice, druga osoba prošla je s lakšim ozljedama.

Na teren su odmah izašle hitne službe, a Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu provodi očevid. Letjelica je u nesreći potpuno uništena i nakon nekoliko sati odvezena s mjesta pada, piše net.hr.

Ovo je druga zrakoplovna nesreća u Istri u pet dana. Prije toga se u blizini sportskog aerodroma Medulin srušio manji avion, pri čemu su poginula četvorica Austrijanaca. Uzrok te nesreće još nije poznat.