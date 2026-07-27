Let prema Dubrovniku prekinut zbog problema s avionom!

Zrakoplov Norwegian Air Shuttlea koji je jutros poletio iz Osla prema Dubrovniku iznenada je preusmjeren u Austriju nakon što je tijekom leta uočen problem s jednim od prozora. Zrakoplov na letu DY1922 poletio je iz Osla u 6:45 sati, a u Zračnu luku Ruđer Bošković Dubrovnik trebao je sletjeti oko 9:40 sati.

Međutim, kako Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje, tijekom leta napukao je jedan od prozora zbog čega je posada donijela odluku o izvanrednom slijetanju u Međunarodnu zračnu luku Beč.

Zrakoplov je sigurno sletio u Beč.

Riječ je o Boeingu 737-800, starom nešto manje od 12 godina.

Prema informacijama kojima raspolaže Dubrovački dnevnik, putnicima bi trebao biti osiguran zamjenski zrakoplov kojim će iz Beča prema Dubrovniku nastaviti putovanje u ranim poslijepodnevnim satima