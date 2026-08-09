Lešina krave osam dana leži kod Biograda, tele kruži oko nje

Uginula krava već osam dana leži u visokoj travi nedaleko od Biograda, a pokraj njezina tijela u raspadanju neprestano kruži tele.

Unatoč opetovanim pozivima mještana, nadležne službe nisu reagirale na uznemirujući prizor.

Zvao je policiju, komunalce i inspekciju. Nitko dosad nije reagirao

O slučaju je za RTL Danas progovorio Dragan Vukoja iz Pakoštana, vlasnik polja pokraj kojeg je životinja uginula. Ispričao je da su se krava i tele, ostavljeni bez nadzora i vode, pojavili kod njegovih usjeva prije gotovo mjesec dana.

"Krava je jela povrće uokolo, meni je napravila štetu na blitvi, peršinu i mrkvi. To je manji problem", započeo je Vukoja.

Kaže da je 11. srpnja pozvao policiju, koja je izašla na teren i utvrdila štetu. Policajci su mu rekli da lutajuća krava nije u njihovoj nadležnosti i uputili su ga na Komunalno redarstvo Grada Biograda na Moru. Dva dana kasnije kontaktirao je redarstvo, gdje su mu objasnili da ni oni ne mogu zbrinuti životinju, već da to radi veterinarska inspekcija. Dobio je uputu da slučaj prijavi Inspektoratu u Zadru.

"To sam i napravio dan kasnije, ali od tada mi se nitko nije javio iz Inspektorata", rekao je Vukoja i dodao kako se pita rade li nadležni uopće.

"Krava je uginula u mukama"

Budući da nitko nije reagirao, prije osam dana dogodila se tragedija. Vukoja smatra da je krava uginula u mukama jer je zbog nedostatka vode jela rosnu djetelinu, nakon čega se napuhala.

"Došlo je do situacije da nema vode, temperature su velike. Mora na nečemu zelenome pronaći vodu. Umrla je u mukama", ispričao je.

Od tada lešina leži u travi i raspada se, dok tele neprestano kruži oko nje.

"Zvao sam 112, sve službe. Nitko ne reagira. Dajem piti teletu, da mene nema i ono bi uginulo. To je tragedija hrvatske države. Bit će to lijepa reklama za Hrvatsku, da lešina stoji osam dana i da je nitko ne pokupi", kazao je Vukoja, koji navodi da ga je za izjavu zvao i BBC.

Iz Grada su poslali dvojicu da uhvate tele. Dva dana nisu uspjeli

Vukoja ističe da je dogradonačelnica Biograda poslala dvojicu ljudi da uhvate tele, ali oni u tome nisu uspjeli ni nakon dva dana.

"Temperatura 40 stupnjeva, blago stoji tamo, nema hlada. Prestrašno. Teška sramota cijele Hrvatske da nitko ne reagira osam dana na malo tele i lešinu", nastavlja Vukoja.

Dodaje kako su i turisti ogorčeni prizorom na području Biograda. Kritizira lokalne vlasti zbog potpune neaktivnosti. "Oni ne reagiraju - mogli su zvati vatrogasce, komunalnu službu da to barem privremeno saniraju. Ništa, ništa, nije njih briga", govori Vukoja.

Razočaran je i društvima za zaštitu životinja koja je kontaktirao.

"Za njih to nije životinja. Imaju mačke, pudlice, zamorčiće. Dobivaju novce od županije i države, a nije ih briga za malo tele. Čemu oni služe?", pita se.

Vukoja tvrdi da zna tko je vlasnik životinja i da mu je taj muškarac čak i prijetio. Poručio mu je da "to nije njegova nadležnost" i pitao ga "zašto ga opterećuje?". Zbog neugodnog mirisa i straha od zaraze, drugi vlasnici okolnih polja trenutno ne mogu obrađivati svoju zemlju.