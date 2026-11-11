Lepa Brena ima velike planove za Hrvatsku!

Neočekivani dolazak Lepe Brene pretvorio je prvi Extra Dan voditeljice Lee Žic u emisiju koju će dugo pamtiti. Jedna od najvećih glazbenih zvijezda ovih prostora stigla je na Extra FM tijekom boravka u Zagrebu, a u spontanom i opuštenom razgovoru otkrila je da priprema nove pjesme i izrazila želju za koncertima diljem Hrvatske.

U Zagreb je doputovala sa sinom Viktorom zbog poslovnih razgovora i druženja s prijateljima, a u svoj je raspored uvrstila i posjet radijskoj ekipi.

"Moja obitelj i ja često smo u Hrvatskoj. Boba i ja dosta plovimo hrvatskim morem. Jako volimo doći u Zagreb, a dosta smo često i u Istri. Jučer smo se, budući da je bilo kišovito, moja prijateljica Vesna, još dvije naše prijateljice i ja spremile i otišle do Trsta u kupnju kako bismo provele jedan lijep dan. Ostala nam je ta stara, nostalgična navika da volimo otići do Trsta i popiti prosecco. Uvijek kupimo nešto zanimljivo. Nije to neka velika kupnja, ali mora postojati taj ritual: popiti piće i dobar espresso, zajedno ručati, malo popričati, nešto kupiti i vratiti se u Zagreb", ispričala je.

"Mladost je lijepa i bez šminke"

Kada je Lea priznala da ju je dolazak slavne gošće zatekao bez posebne pripreme, Brena joj je uputila kompliment i prisjetila se savjeta svoje majke.

"Izgledaš fantastično. Mislim da za takvu mladost i ljepotu nije potrebno nikakvo posebno odijevanje, spremanje ni šminkanje. To moram naglasiti svim mladim ljudima jer se jako dobro sjećam kada je moja majka meni govorila isto, a ja sam mislila da mi možda nedostaje ruž ili maskara. Ali morate znati da je mladost lijepa i bez šminke."

Brena je otkrila da se polako dogovara za nove pjesme, ali da datum izlaska albuma još ne može najaviti. Ono što već zna jest kakvu emociju želi prenijeti publici.

"Za sada razmišljam o pjesmama koje su pune ljubavi, radosti i životne energije, a koje bi imale taj moj dodir. Želim pjesme kojima mogu udahnuti život i kojima ću obradovati sve svoje obožavatelje koji su već više od četrdeset godina uz mene i prate moj rad."

Nove pjesme trebale bi otvoriti i novo koncertno poglavlje, a u njemu posebno mjesto ima hrvatska publika.

"Naravno da će biti koncerata, ali radit ćemo ih kada budemo imali i novi album, kako bi sve pratilo jednu lijepu priču koju bismo, naravno, okrunili koncertom u Zagrebu. Voljela bih da koncerte nemamo samo u Zagrebu, nego da se s našim organizatorom dogovorimo i za nekoliko koncerata po Hrvatskoj", otkrila je, naglasivši da lokacije još nisu dogovorene.

Dobro zna koliko rada stoji iza velikih koncertnih produkcija pa je tijekom gostovanja čestitala i Seki Aleksić na uspješnim nastupima u zagrebačkoj Areni prošlog vikenda.

"Zaista sam sretna što je jedna žena sve ono što je zamislila i poželjela ostvarila na vrlo dostojanstven način. Vidim da je sve prošlo fantastično i lijepo, tako da joj zaista čestitam", rekla je Brena.

Uz nove glazbene planove, Brena se veseli i tradicionalnom obiteljskom odmoru na Tajlandu.

"Tradicionalno u siječnju obitelj i ja putujemo na Tajland kako bismo se malo odmorili. Napravili smo lijep poslovni raspored da sve bude na visokoj razini i kvalitetno", zaključila je.