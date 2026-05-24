LEKO "Najneugodnije i najlošije iskustvo imao sam u Hajduku"

U HRT-ovoj emisiji Studio 4 gostovali su sportski novinar Edo Pezzi i hrvatski trener Ivan Leko koji je s Club Bruggom osvojio naslov prvaka Belgije.

Leko je Club Brugge preuzeo u prosincu, a tada je klub već bio otpisan za osvajanje naslova.

- Kad sam došao bili smo treći, pet bodova iza Union SG-a. Ekipa je bila bez vjere i samopouzdanja i napravio sam veliki posao. Imali smo konkurenta koji je sve pobjeđivao. Pet mjeseci smo iz vikenda u vikend igrali znajući da nemamo pravo na grešku. Jako sam ponosan na igrače, upravu i navijače, izjavio je Leko.

- Što se tiče razlike hrvatskog i belgijskog nogometa, ja to mogu reći jer sam imao tu epizodu u Splitu deset mjeseci. To je meni osobno najneugodnije i najlošije iskustvo otkad treniram klubove, a to radim već 12 godina. Jednostavno ideš s emocijom, s ogromnom ljubavi i željom da nešto napraviš. Na kraju sve ispadne naopako, ali najveća je razlika u pristupu - rekao je.

Pezzi je prokomentirao kako to da uspjesi hrvatskih trenera nisu prisutni u medijima i zašto prije klubovi u HNL-u daju priliku stranim nego li domaćim trenerima.

- To je fenomen koji me vraća u razmišljanje, što se događa s nama Hrvatima da ne cijenimo svoje već goste. Mi imamo talentiranih trenera kojima treba dati podršku, a ne ih samo napadat, kazao je Pezzi.

Leko se dotaknuo i razlika u kvaliteti hrvatske i belgijske lige.

- Najveća je razlika u pristupu. Belgijska liga se zove "Mala Premier" i svi znaju da sve puca od intenziteta i energije, dok je u Hrvatskoj totalno drugačije. Nivo discipline i profesionalizma nije dovoljan, nivo rada isto tako. Mi i dalje živimo od talenta, a imamo nemogući talent, ali taj talent bez odricanja i truda ne znači ništa, rekao je za HRT hrvatski trener.

Zaključno se dotaknuo svojih nogometnih početaka i koliko mu je Hajduk važan.

- Hajduk je mene napravio. Najbitnije godine u sportu proveo sam na Poljudu. Izgradili su me kao sportaša. Kad sam se vratio, vratio sam se dva ili tri nivoa ispod onoga gdje sam bio. Ali išao sam iz ljubavi pokušati praktički nemoguće, zaključio je Leko.