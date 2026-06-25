Legende talijanske pop glazbe večeras u Splitu: Ricchi e Poveri otvaraju Melodije Jadrana

Split večeras ulazi u četiri dana glazbenog programa Melodija Jadrana, festivala koji će se od 25. do 28. lipnja održavati u jedinstvenom prostoru Galerije Meštrović. Prva večer rezervirana je za istinske legende talijanske i europske pop scene – Ricchi e Poveri, sastav čije pjesme već desetljećima pjevaju generacije diljem svijeta. Organizatori su njihov koncert najavili kao ekskluzivni nastup prve večeri festivala, a službene najave ističu da bend iza sebe ima više od pet desetljeća karijere, 30 albuma i 22 milijuna prodanih ploča.

Od Genove do svjetskih pozornica

Ricchi e Poveri osnovani su u Genovi 1967. godine, u početku kao četveročlani vokalni sastav koji su činili Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti i Marina Occhiena. Njihova formula bila je jednostavna, ali neodoljiva: pamtljive melodije, višeglasje i refreni koji se brzo pretvaraju u kolektivno pjevanje. Bend je ime, prema njihovoj biografiji, dobio kao duhovitu dosjetku – “bogati duhom, siromašni novcem”.

Tijekom karijere nastupali su na Sanremu, predstavljali Italiju na Eurosongu 1978. s pjesmom “Questo amore”, a 1985. pobijedili su na Sanremu pjesmom “Se m’innamoro”. Među njihovim najvećim hitovima su “Sarà perché ti amo”, “Mamma Maria”, “Che sarà”, “La prima cosa bella” i “Made in Italy” – pjesme koje su odavno prerasle granice talijanske glazbene scene.

Pjesma koju pjeva i San Siro

Posebno mjesto u njihovoj priči ima “Sarà perché ti amo”, hit iz 1981. koji je posljednjih godina dobio novi život i na nogometnim tribinama. Pjesma je postala jedna od najprepoznatljivijih navijačkih melodija AC Milana; na San Siru je tisuće navijača pjevaju uoči utakmica, pa je od talijanskog pop klasika prerasla u svojevrsnu, neslužbenu Milanovu himnu.

Mediteranska večer za početak festivala

Koncert Ricchi e Poveri otvara ovogodišnje Melodije Jadrana, nakon čega slijede još tri večeri programa: koncert Jelene Rozge, večer Zorice Kondže i Joška Banova te završna večer novih pjesama. Split će tako i ove godine kraj lipnja dočekati u znaku glazbe, mediteranskog šarma i velikih imena, a početak pripada bendu čije pjesme publika ne sluša samo – nego ih redovito pjeva u glas.

Napomena za objavu: Na stranici Adriaticketa koncert je naveden za 25. lipnja 2026. u 21 sat, dok Entrio prikazuje 19 sati kao vrijeme događaja; za finalnu objavu dobro je uskladiti satnicu s organizatorom ili službenom akreditacijom.