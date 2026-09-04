Legendarni srpski glumac (73) oženio 34-godišnju kolegicu. Uživaju u ljubavi

Srpski glumac Lazar Ristovski (73) vjenčao se s 39 godina mlađom glumicom Anicom Lazić (34). Sretnu vijest otkrila je upravo Anica, koja je na društvenim mrežama objavila fotografije s vjenčanja.

Mladenka je za ovu prigodu odabrala jednostavnu bijelu haljinu, dok je Ristovski pozirao u sivom sakou, bijeloj košulji i bež hlačama.

"Upravo vjenčani", kratko je napisala uz fotografije.

Objava je ubrzo privukla brojne čestitke prijatelja i pratitelja. "Ljubav, sreća, radost", "Divno! Čestitam" i "Čestitam, dušo moja. Zaslužuješ svu sreću ovog svijeta", samo su neke od poruka koje su im ostavili.

Među čestitkama našla se i ona manekenke Sofije Milošević, koja je otkrila da je na vjenčanju imala posebnu ulogu.

"Ponosna kuma. Aaa", napisala je.

Zajedno su od 2022. godine

Ristovski i Lazić u vezi su od 2022. godine. Anica je ranije govorila o njihovu upoznavanju te otkrila kako njihov prvi susret nije ostao samo na kratkom razgovoru. Razgovarali su satima, nakon čega su nastavili provoditi vrijeme zajedno i postupno se zbližili.

Nakon što je njihova veza dospjela u javnost, Ristovski je potvrdio da je zaljubljen, ali nije želio ulaziti u detalje.

"Istina je, uživamo u ljubavi. Ne bih ništa više komentirao, razumijte. Upoznali smo se mnogo nakon razvoda, ona nema veze s mojim bivšim brakom i razvodom", rekao je tada za Telegraf.

Iza njega je brak dug 42 godine

Lazar Ristovski prije Anice bio je u dugogodišnjem braku s glumicom Danicom Ristovski. Vjenčali su se 1980. godine, a zajedno su proveli 42 godine.

U braku su dobili dvojicu sinova, Petra i Jovana.