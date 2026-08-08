Legendarni splitski bubnjar otkriva anegdote iz 40 godina karijere: "Oliver me poslao po cigarete, a Billy Gibbons mi je poklonio ulaznicu"

- Publika je ta koja odlučuje ideš li dalje ili nestaješ preko noći, a struka te poštuje samo ako si dobar u onome što radiš - riječi su to splitskog bubnjara Joška Radića, glazbenika koji iza sebe ima čak četiri desetljeća sviranja, brojne koncerte i susrete s velikim imenima domaće i svjetske glazbene scene.

Radić, kojega publika voli, a struka poštuje, kroz razgovor se prisjetio trenutaka koje ni nakon toliko godina ne zaboravlja. Od neobičnog poklona Billyja Gibbonsa iz ZZ Topa i knjige s posvetom Gorana Bregovića, preko susreta s Arsenom Dedićem, pa sve do Olivera Dragojevića i jedne sasvim obične, ali danas neprocjenjive anegdote – odlaska po cigarete.

- Ne mogu zaboraviti kada mi je Billy Gibbons, frontmen ZZ Topa, poklonio gratis ulaznicu na kojoj piše PRICE 0,00 E. To sam morao uokviriti - prisjeća se Joke, kako ga od milja zovu, za naš portal. Riječ je bila o koncertu ZZ Topa i KISS-a na stadionu Slavia u Pragu.

S osmijehom se prisjeća i trenutka kada mu je Brega poklonio knjigu s posvetom "Šta bi dao da si na mom mjestu", ali posebno mjesto u njegovom sjećanju imaju susreti s Arsenom i Oliverom.

- Nikada neću zaboraviti kada me Arsen počastio francuskim konjakom u Muzeju Mimara u Zagrebu, a Oliver me poslao po cigarete. Pušio je Marlboro 100S - priča nam Joke.

Anegdota i uspomena, kaže Radić, bilo je toliko da bi sve bez problema stale u jednu biografiju.