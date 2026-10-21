Legendarni Ratko Rudić u Splitu otkrio neobične metode kojima je osvajao svjetska zlata: "Namjerno sam izazivao sukobe među igračima!"

U prepunoj dvorani Hrvatskog doma u Splitu održana je sportska tribina „Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu“, na kojoj je legendarni vaterpolski trener Ratko Rudić podijelio iskustva iz bogate karijere. Govorio je o olimpijskim zlatima, disciplini, inovacijama i neobičnim metodama kojima je svoje momčadi vodio do svjetskog vrha. Večer su obilježile i brojne anegdote, emotivna sjećanja te priznanja jednom od najvećih trenera u povijesti vaterpola.

U sklopu 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku, u Hrvatskom domu u Tončićevoj ulici održana je sportska tribina „Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu“. Događaj su organizirali udruga „Humane zvijezde Splita“, Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, a okupio je istaknuta imena hrvatskog sporta, trenere, sportaše i brojne ljubitelje vaterpola.

Središnji gost večeri bio je Ratko Rudić, jedan od najtrofejnijih vaterpolskih trenera svih vremena, koji je okupljenima otkrio manje poznate detalje svojeg sportskog i životnog puta.

Ratku Rudiću uručena Medalja Grada Splita

Večer je započela svečanim uručenjem priznanja. Zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić uručio je Ratku Rudiću Medalju Grada Splita, dok mu je Splitsko-dalmatinska županija dodijelila posebnu zahvalnicu s jubilarnom medaljom „Kralj Tomislav“.

„Ovo je tradicija i prilika da mladima prenesemo iskustva čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u svjetskom sportu. Rad, upornost i marljivost jedini su način dolaska do vrha. Grad Split uvijek se zna zahvaliti svojim velikanima koji su proslavili naše ime u svijetu“, istaknuo je Bilić.

Među najavljenim sudionicima bio je i aktualni izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak. Zbog reprezentativnih obveza i priprema u Zagrebu nije mogao osobno sudjelovati, ali se okupljenima obratio emotivnom videoporukom.

Za glazbeni dio programa pobrinule su se muška i mješovita klapa KUDŽ-a „Filip Dević“.

Emotivno sjećanje na Ivana Gudelja

Poseban dio večeri bio je posvećen uspomeni na legendarnog Hajdukova nogometaša Ivana Gudelja, idejnog začetnika ovog edukativnog projekta.

Gudeljeva zamisao bila je povezati vrhunske sportaše i trenere s mladim naraštajima kako bi budući sportski stručnjaci i sportaši mogli učiti od najboljih.

Projekt je tijekom godina ugostio brojna poznata imena, među kojima su Zvonimir Boban, Igor Tudor, Matjaž Kek, Vahid Halilhodžić i Lino Červar.

Tijekom večeri prikazan je i dokumentarni film „Dogodio se“ redatelja Dejana Aćimovića, koji donosi priču o životnom i trofejnom putu Ratka Rudića.

„Znao sam namjerno izazivati sukobe na treningu“

Govoreći o svojoj trenerskoj filozofiji, Rudić se prisjetio početaka karijere i Olimpijskih igara u Los Angelesu 1984. godine, kada je pobjednički pogodak Milivoja Bebića označio početak velikih uspjeha.

Istaknuo je kako mu je prva zlatna medalja otvorila prostor za uvođenje novih metoda rada, koje u to vrijeme nisu bile uobičajene.

U stručne stožere uključivao je psihologe, fiziologe, statističare, videoanalitičare i specijalizirane trenere vratara.

Posebnu pozornost izazvalo je njegovo objašnjenje zašto sukobi unutar momčadi ne moraju uvijek biti loši.

„Konflikti su dobri u ekipnim sportovima jer se kroz njih lakše razriješi situacija. Najgora je situacija kad je sve mirno i monotono. Znao sam sam inicirati konfliktne situacije na treningu kako bih ga približio pritisku prave utakmice“, objasnio je Rudić.

Prisjetio se i kako su igrači u Italiji u početku teško prihvaćali takav pristup, no smatra da su kasniji rezultati pokazali njegovu učinkovitost.

Naglasio je da uspješnu momčad ne čine samo najtalentiraniji pojedinci, nego igrači koji imaju međusobno povjerenje i zajednički cilj.

Prema njegovim riječima, u odlučujućim trenucima igrač mora dodati loptu suigraču koji ima najbolju priliku za pogodak, a ne onome s kojim je privatno najbliži.

Kako je jedna ozljeda možda promijenila povijest vaterpola

Jedan od najzanimljivijih trenutaka večeri bila je anegdota koju je ispričao legendarni Milivoj Bebić.

Prisjetio se prvenstvene utakmice na Poljudu, u kojoj je Pošk pobijedio tada moćni Partizan, ali i trenutka koji je možda ubrzao Rudićev odlazak u trenerske vode.

„Ratko je šutirao, ja sam ušao u blok rukom i dogodila se teža ozljeda ramena. Ta je ozljeda sigurno ubrzala njegov odlazak u trenerske vode!“, ispričao je Bebić.

Govorio je i o tome kako je izgledao prijelaz iz odnosa cimera i suigrača u odnos trenera i igrača.

Prema njegovim riječima, problema nije bilo jer je Rudić već kao igrač imao prirodan autoritet i osobine vođe.

Posebno je nasmijao publiku anegdotom o Rudićevoj disciplini.

„Na pripremama pita Ratko: 'Tko puši?' Svi šute, muk. Znam da zna da pušim, pa kažem: 'I ja.' On me pogleda i kaže: 'Dobro, ti možeš pušiti, a ostali ne!'“

Lekcije iz splitske škole vaterpola

O svojem trenerskom razvoju govorio je i Neven Kovačević, prisjetivši se razdoblja s kraja osamdesetih godina, kada je kao mladi trener pratio rad Ratka Rudića i Nikole Stamenića.

Istodobno je promatrao i treninge košarkaške Jugoplastike pod vodstvom Ace Nikolića i Božidara Maljkovića.

Kovačević je istaknuo da se trenerska metodologija mora neprestano prilagođavati promjenama pravila i fizičkim zahtjevima sporta.

Prisjetio se i vlastitih taktičkih inovacija, među kojima je bila odluka da na prvu i drugu stativu u napadu s igračem više ne moraju uvijek dolaziti najkrupniji igrači.

Takav pristup pridonio je uspjesima mlade generacije Poška.

Rudić i Kovačević složili su se i da bi Split trebao snažnije uključivati svoje sportske legende u edukaciju mladih trenera i igrača.

Pritom su pohvalili novu upravu VK Jadran zbog angažiranja domaćih stručnjaka u razvoju kluba.

Rudić kritizirao nova pravila: „Gubimo identitet vaterpola“

U završnom dijelu tribine Rudić se osvrnuo na promjene u suvremenom vaterpolu, posebno na skraćivanje igrališta na 25 metara i ubrzavanje igre.

Smatra da su takve promjene utjecale na taktičko bogatstvo sporta.

„Smanjenje igrališta oduzelo nam je fazu tranzicije i kontranapada koja je taktički izuzetno bogata. Izgubili smo dio identiteta vaterpola koji traje više od 150 godina. Iako ima više šutiranja i akcija, sama suština igre u napadu i obrani ostala je ista“, poručio je.

Upozorio je i na povećan pritisak na suce, koji zbog velikog broja brzih akcija teže održavaju koncentraciju, što može dovesti do više pogrešaka.

Unatoč kritikama, zaključio je kako se treneri i igrači moraju prilagođavati novim pravilima i okolnostima.

Večer za pamćenje u Hrvatskom domu

Sportska tribina u Splitu još je jednom pokazala koliko su iskustva velikih sportskih imena vrijedna za nove generacije.

Od olimpijskih uspjeha i neobičnih trenerskih metoda do duhovitih anegdota i promišljanja o budućnosti vaterpola, Ratko Rudić i njegovi sugovornici publici su približili ono što se ne može naučiti samo iz sportskih rezultata.

Bila je to večer posvećena znanju, upornosti, zajedništvu i sportskim vrijednostima po kojima je Split desetljećima prepoznatljiv.