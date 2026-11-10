Legendarni Mississippi vraća se u Split! Željan Rakela priprema spektakularnu završnicu humanitarne vožnje i povratak u 90-e

Split će se u nedjelju, 15. studenoga 2026. godine, barem na jednu večer vratiti u svoje legendarne devedesete. Poznati splitski motociklist i humanitarac Željan Rakela priprema završnicu svojeg velikog humanitarnog pothvata „Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme”, a proslava će biti sve samo ne obična.

U prostoru BackBar Plan B oživjet će uspomene na kultni splitski noćni klub No. 1 Club Mississippi, mjesto koje je obilježilo izlaske brojnih generacija Splićana.

Rakela je prijateljima i svima koji su pratili njegov humanitarni pothvat uputio emotivnu pozivnicu, otkrivši što je pripremio za završnicu projekta.

Više od 130.000 kilometara i 530.000 eura donacija

Iza Rakele je godina dana posvećenih humanitarnom radu, tijekom kojih je na svojem BMW-u K 1600, poznatom pod nadimkom Bumblebee, prešao više od 130.000 kilometara.

Posebnu težinu ovom pothvatu daje njegov humanitarni cilj. Prema podacima koje je Rakela iznio u pozivnici, tijekom projekta prikupljeno je više od 530.000 eura donacija za KBC Firule, namijenjenih kupnji uređaja za magnetsku rezonancu.

„Iza mene je završetak mog životnog dijela, 365 dana života posvećenih humanitarnom radu, više od 130.000 kilometara na mom BMW-u K 1600, Bumblebeeu, i više od 530.000 eura prikupljenih donacija za KBC Firule, s ciljem kupnje magnetske rezonance”, napisao je Rakela.

Dodao je kako je ono što je počelo kao velika ideja s vremenom preraslo u pokret dobrote, zajedništva, prijateljstva i solidarnosti.

Plan B na jednu večer postaje legendarni Mississippi

Za završetak ovog životnog poglavlja Rakela ima posebnu želju – ponovno okupiti ljude koji su stvarali nezaboravne splitske noći.

„Želim da se na jednu večer vratimo u vrijeme kada je Split imao svoj kultni noćni život, u vrijeme legendarnog No. 1 Club Mississippi”, poručio je.

Tako će se 15. studenoga Plan B pretvoriti u Mississippi iz devedesetih, s poznatim licima na ulazu, za šankom i za DJ-pultom.

„Na vratima će vas dočekati redari, za šankom i stolovima posluživati konobari, a za glazbu će se pobrinuti DJ-i koji su obilježili to nezaboravno vrijeme”, najavio je Rakela.

Ponovno na okupu legendarna ekipa

Na ulazu će goste dočekivati Dražen Burić, Ivan Komar, Dean Miljak Rico i Željan Rakela.

Voditelj osoblja i koordinator bit će Tonći Dujmović, dok je za rezervacije stolova zadužen Vedran Sučić.

Za glazbu i povratak u atmosferu devedesetih pobrinut će se DJ Emilio, DJ Jake, DJ Renco i DJ Dupli.

Posebno zanimljiv dio večeri bit će i ponovno okupljanje nekadašnje konobarske ekipe. Za šankom i među stolovima naći će se Raul Bašić, Damir Vujčić, Davor Banovac, Jakov Silić, Dario Škopljanac Manjača, Frane Đerek, Damir Radanović Gusar, Damir Ančić, Tomislav Zebić, Denis Čotić i Jure Vojković.

Za sve koji pamte splitski noćni život tog vremena bit će to prilika da ponovno susretnu poznata lica i prisjete se večeri koje se i danas prepričavaju.

„Ovo neće biti samo još jedna zabava”

Rakela ističe da završnica projekta nije zamišljena samo kao proslava, nego i kao zahvala svima koji su tijekom protekle godine podržavali njegov humanitarni cilj.

„Ovo neće biti samo još jedna zabava. Bit će to večer emocija, zagrljaja, sjećanja i zahvalnosti”, napisao je.

Želi, kaže, da se svi okupe, prisjete nekih ljepših vremena i nazdrave onome što su zajedno uspjeli napraviti.

„Proslavimo činjenicu da smo jednom ludom idejom uspjeli napraviti nešto veliko i dobro za druge”, poručio je.

Pozivnicu je zaključio rečenicom koja najbolje opisuje duh okupljanja:

„90-ih smo čuvali noćni život Splita, a danas čuvamo uspomene na jedno neponovljivo vrijeme.”

Završnica Projekta 120 održat će se u nedjelju, 15. studenoga 2026., u BackBaru Plan B, gdje će se humanitarna priča, prijateljstvo i nostalgija za splitskim devedesetima spojiti u jednu posebnu večer.