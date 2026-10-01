Legendarni hrvatski tenisač postao trener jednom od najboljih tenisača svijeta

Vijest je prvi objavio ugledni The Times, koji piše da je 26-godišnji Kanađanin završio potragu za novim trenerom i izabrao upravo Ljubičića. Suradnja bi trebala početi vrlo brzo, a zanimljivo je da će hrvatski stručnjak paralelno zadržati svoju funkciju u Francuskom teniskom savezu.

Auger-Aliassime tražio je čovjeka za novi iskorak

Kanađanin je u srpnju završio desetogodišnju suradnju s Frédéricom Fontangom, čovjekom koji ga je pratio kroz gotovo cijeli uspon prema svjetskom vrhu. Auger-Aliassime tada je najavio da će nakon US Opena odlučiti tko će voditi sljedeću fazu njegove karijere.

Odluka je stigla nekoliko tjedana kasnije, neposredno nakon ranog ispadanja na turniru u Pekingu. Izbor je pao na čovjeka koji vrlo dobro zna što znači raditi s igračem pod najvećim mogućim pritiskom.

Ljubičićev zadatak bit će jasan - pomoći Auger-Aliassimeu da napravi posljednji, najteži korak. Kanađanin je godinama dio svjetskog vrha, osvaja velike turnire i trenutačno je peti igrač svijeta, ali Grand Slam naslov još nema, piše tportal.

Upravo tu Ljubičićevo iskustvo postaje posebno zanimljivo.

Federer ga je doveo u najtežem trenutku

Ljubičić je Rogera Federera preuzeo početkom 2016. godine. Švicarac je tada imao 34 godine, nekoliko sezona nije osvojio Grand Slam, a nakon problema s koljenom propustio je drugu polovicu te sezone. Mnogi su se već pitali može li se jedan od najvećih igrača u povijesti uopće vratiti na sam vrh.

Odgovor je stigao 2017.

Federer je nakon šestomjesečne pauze osvojio Australian Open pobijedivši Rafaela Nadala u velikom finalu, nekoliko mjeseci poslije osvojio je Wimbledon bez izgubljenog seta, a početkom 2018. ponovno slavio u Melbourneu.

Pod Ljubičićevim vodstvom osvojio je još tri Grand Slam naslova i 2018., s 36 godina, ponovno postao prvi igrač svijeta. Suradnja je trajala sve do Federerova odlaska u mirovinu 2022. godine.

Upravo je sposobnost da Federeru pomogne prilagoditi igru kasnijoj fazi karijere učinila Ljubičića jednim od najcjenjenijih trenerskih imena na Touru.

Nakon Federera otišao je u Francuski teniski savez

Nakon završetka Federerove karijere Ljubičić nije odmah tražio novu veliku zvijezdu. Krajem 2022. priključio se Francuskom teniskom savezu i preuzeo važnu ulogu u razvoju tamošnjeg vrhunskog tenisa.

Ovog ljeta FFT je reorganizirao sustav. Gilles Simon preuzeo je mjesto direktora visokih performansi, dok je Ljubičić postao posebni savjetnik predsjednika Saveza Gillesa Morettona, zadužen za međunarodna pitanja, odnose s profesionalnim igračima i razvoj najboljih francuskih tenisača.

Upravo mu je ta promjena otvorila prostor za povratak u trenerski boks. The Times navodi da bi Ljubičić i nakon početka suradnje s Auger-Aliassimeom trebao zadržati svoju funkciju u FFT-u.

Ljubičić ponovno među najvećima

Za hrvatski tenis riječ je o velikoj vijesti. Ljubičić je tijekom igračke karijere bio treći tenisač svijeta, osvojio deset ATP turnira, Masters u Indian Wellsu i bio jedan od ključnih ljudi Hrvatske pri osvajanju Davis Cupa 2005. godine.

Nakon igračke karijere izgradio je potpuno drukčiju reputaciju. Šest godina uz Federera pretvorilo ga je u jednog od najcjenjenijih stručnjaka na Touru, a sada se nakon četverogodišnje stanke vraća svakodnevnom radu s igračem, piše tportal.

I ne bilo kojim.

Preuzima petog tenisača svijeta koji već godinama pokušava napraviti posljednji korak prema samom vrhu. S Federerom je Ljubičić pomogao vratiti karijeru za koju su mnogi mislili da je svoje najveće trenutke već ostavila iza sebe.

S Auger-Aliassimeom zadatak će biti drukčiji. Od igrača koji je već među najboljima pokušat će napraviti Grand Slam pobjednika.