Legendarni Duje Krstulović otkrio nepoznatu priču: "Htjeli su me izbaciti iz kluba, a onda sam zabio 40 poena"

Okupio se danas u Hrvatskom domu sportski Split na obilježavanju Dana splitskog sporta i dodjeli nagrada.

Možda bi bilo dobro da su pozvali i nešto juniora i kadeta splitskih klubova ili učenike Sportske gimnazije, pa da se koncertna dvorana još više popunila, a i da mlade generacije još malo nauče o povijesti splitskog i hrvatskog sporta.

Ali, sve skupa, bio je to lijep i odlično organiziran događaj.

Posebno emotivan bio je legendarni košarkaš Duje Krstulović, ovogodišnji dobitnik najveće nagrade splitskog sporta „Fabijan Kaliterna“.

Supruga Maja i Duje Krstulović, danas osobito elegantni, djelovali su kao da su na nekom prijamu NBA zvijezda.

Pa zar nije i danas rečeno kako je i sam nekada bio NBA potencijal?

Duje, naša splitska faca, da ne može biti splitskija, prošetao nas je pričom kroz sportski Split šezdesetih i sedamdesetih godina, kada nije bilo nikakve sportske infrastrukture, nego samo puno talenta i još više srca.

Pa je tako Duje pričao o plivanju, ronjenju, tenisu... Sve je to trenirao, a prisjetio se i kako je pješice išao do Gripa, kroz vrtove, pokraj današnje Osnovne škole „Lučac“.

„Košarka je meni bila sekundarna stvar“, rekao je danas s govornice tijekom govora zahvale.

„Nažalost, to je istina“, potvrdit će nam kasnije još jedan legendarni zvonik s Gripa, Dujin suigrač i prijatelj Željko Jerkov.

I na kraju je Duje ispričao nešto i o košarci, kao osvajač europskih, svjetskih i olimpijskih zlata:

„Već sam bio standardni prvotimac 'žutih', jedne za nas teške sezone. U širem rosteru momčadi bio je i tada šesnaestogodišnji Velimir Perasović. Nije ga trener stavljao ni na klupu. Rekao sam treneru Zoranu Graši: 'Mali Peras mora ulazit u igru.' Digli se na mene u klubu svi, kao tko sam ja da sastavljam ekipu, htjeli me čak izbacit. Onda sam sljedeću utakmicu Kvarneru zabio 40 poena, više me nitko izbacit nije smio.“

Tako je Duje otkrio Perasa i predskazao Velinu veliku karijeru.