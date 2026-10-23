Legendarna braća Marx stižu na splitske kazališne daske: GKM donosi večer smijeha i apsurda

Gradsko kazalište mladih Split ugostit će Kazalište Virovitica s predstavom „Ludi svijet braće Marx”, koja će se održati u petak, 30. listopada 2026. godine, s početkom u 20 sati.

Inspirirana jedinstvenim humorom i otkačenim svijetom legendarne braće Marx, predstava donosi kazališni susret s apsurdom, komičnim obratima i nepredvidivim situacijama koje pomiču granice logike i svakodnevnog iskustva.

Braća Marx ostavila su neizbrisiv trag u povijesti komedije, osvajajući publiku svojim osebujnim humorom, duhovitim dosjetkama i beskompromisnim ismijavanjem društvenih konvencija. Njihov svijet i danas podsjeća da su smijeh i ironija moćan način promatranja stvarnosti.

Gostovanje Kazališta Virovitica u GKM-u prilika je splitskoj publici da uživa u kazališnom susretu s duhom jedne od najpoznatijih komičarskih tradicija.

Ne propustite večer kazališnog humora i apsurda!

📍 Gradsko kazalište mladih Split

📅 Petak, 30. listopada 2026.

🕗 Početak u 20:00 sati

Ulaznice po cijeni od 15 € možete rezervirati/kupiti na www.gkm.hr ili telefonom na 021/344-979 i 099/360-9009.