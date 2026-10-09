Legenda UFC-a želi revoluciju u MMA-u: "Previše je boraca pokradeno, umjetna inteligencija mora zamijeniti suce!"

Rasprave o sudačkim odlukama u borilačkim sportovima nisu ništa novo, ali Henry Cejudo sada je otišao korak dalje i predložio rješenje koje bi moglo potpuno promijeniti način na koji se boduju MMA borbe.

Bivši UFC-ov prvak i osvajač zlatne olimpijske medalje 2008. godine gostovao je u podcastu Pound for Pound zajedno s Kamaruom Usmanom, gdje su se osvrnuli na posljednju UFC-ovu priredbu, onu na kojoj je nastupio i hrvatski borac Roberto Soldić. Jedna od glavnih tema bilo je suđenje, posebno nakon rasprava oko načina na koji je bodovana završna borba između Natalije Silve i Wang Cong, piše Net.hr.

Cejudo poludio na odluku

Cejudo smatra da je vrijeme da se u cijeli proces ozbiljnije uključi tehnologija.

„Moramo početi koristiti umjetnu inteligenciju za ovakve stvari. Ovo je hrpa je***ih staraca koji sude, a cijeli život su u boksu, čovječe. Mislim, ovo je smiješno“, rekao je Cejudo.

Njegov sugovornik i također bivši UFC-ov prvak Kamaru Usman nije bio uvjeren.

„Moram se ne složiti s tobom. Kako bi, dovraga, AI trebao suditi cijelu borbu?“, upitao je Usman.

Cejudo se, međutim, nije povukao.

„Ne misliš da imamo tehnologiju koja može bodovati borbu? Mislim da je već ovdje. Prije bih svoje povjerenje stavio u AI nego u ove je****e suce“, odgovorio je.

Njegova ideja ne završava samo na algoritmu koji bi naknadno pregledavao snimku borbe. Cejudo smatra da bi se tehnologija mogla uvesti izravno u opremu boraca.

„Mislim da bismo trebali staviti čip u je****e rukavice. Onda bi mogao vidjeti preciznost udarca i koji je dio tijela zapravo pogođen. To bi se moglo pratiti infracrvenim svjetlom, a ako nekome, primjerice, klecnu noge, mogao bi točno vidjeti što se dogodilo.“

„Naravno, zvuči kao nešto nevjerojatno, ali, čovječe, mi smo u 2026. godini. Pitanje je vremena kada ćemo doći do sljedeće generacije tehnologije koja će omogućiti da se doista utvrdi tko je pobijedio.“

„Previše je boraca pokradeno u mečevima. Razlog je ponekad nedostatak znanja kod sudaca ili njihove emocije, a i to treba uzeti u obzir.“

Dana White već podržava jednu promjenu

Rasprava o reformi suđenja u UFC-u već neko vrijeme postoji i izvan priče o umjetnoj inteligenciji. Ranije ove godine bivši UFC-ov borac Chris Leben preuzeo je ulogu suca, a Dana White podržao je ideju da se bivši borci nakon završetka karijere više uključe u suđenje. Cejudo, međutim, smatra da to još nije dovoljno.

„Ali to nije ono što trenutačno imamo“, rekao je osvrćući se na mogućnost da bivši borci češće postaju suci.

Njegova ideja možda zvuči radikalno, ali umjetna inteligencija već je eksperimentalno zakoračila u borilačke sportove. Revanš između Oleksandra Usika i Tysona Furyja u prosincu 2024. bio je jedan od prvih velikih boksačkih mečeva u kojem je eksperimentalno korišten takozvani „AI sudac“. Cejudo zato vjeruje da je samo pitanje vremena kada bi tehnologija mogla dobiti još veću ulogu i u MMA-u.