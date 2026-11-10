Jedan od pionira dalmatinskog klapskog pjevanja otvoreno: "Novac i gaže pomalo ubijaju klapsku pismu". Otkrio i zanimljivu anegdotu s Mišom Kovačem

Malo je ljudi koji o povijesti dalmatinske klapske pjesme mogu govoriti iz prve ruke kao Nikša Gilić. Ovaj makarski glazbeni veteran, osnivač i dugogodišnji član legendarne klape Srdela, iza sebe ima više od sedam desetljeća pjevanja, bezbroj nastupa i uspomena koje sežu u vrijeme kada klape nisu bile komercijalni sastavi s profesionalnim aranžmanima, nego društva prijatelja okupljena oko ljubavi prema pjesmi. Srdela je nastupila već na prvom Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu 1967. godine, a Gilić je jedan od rijetkih ljudi koji i danas mogu osobno posvjedočiti kako je izgledalo rađanje organiziranog klapskog pokreta.

S Nikšom Gilićem razgovarali smo u subotu, 7. studenoga, tijekom jubilarnog 20. Festivala KUM – Klape uz mandoline, održanog u makarskoj Apfel Areni. Povod je bio veliki jubilej festivala koji njeguje klapsku pjesmu uz mandoline i gitare, no razgovor se ubrzo pretvorio u zanimljivo putovanje kroz gotovo sedam desetljeća dalmatinske glazbene povijesti. Od prvih omiških večeri i razgovora s ljudima koji su stvarali festival, preko nastupa na splitskim Prokurativama i snimanja gramofonskih ploča, pa sve do vrlo otvorenih ocjena današnjeg klapskog pjevanja.

Gilić pritom ne bira uvijek diplomatske riječi. Neke od najpoznatijih klapa u povijesti ne smatra najboljima, a pobjednike ovogodišnjeg KUM Festivala, opatijski Baladur, kao i breljansku Beruliju, naziva vrhunskim pjevačkim sastavima, ali ih prema vlastitom shvaćanju izvornog klapskog zvuka ne bi svrstao među prave klape. O današnjoj komercijalizaciji govori još oštrije, smatrajući da su nastupi za novac i sve manja zainteresiranost mladih ozbiljno promijenili nekadašnji klapski svijet.

„Mi smo pjevali godinama prije Omiša. Imena klapa tada nisu bila važna“

Ovogodišnji Omiški festival bio je jubilarni, šezdeseti. Vi ste sudjelovali već u njegovim počecima. Kako je izgledalo to vrijeme?

– Nije bilo puno klapa kao danas. Na tim prvim festivalima okupljali su se pjevači iz cijele Dalmacije, iz Splita, Makarske, s Neretve, iz Mostara... Mi smo već prije Omiškog festivala imali desetak ili dvanaest godina iskustva u takvom pjevanju, samo što se tada nismo predstavljali pod nekakvim imenima. Ime nije bilo važno. Ljudi bi se našli, zapjevali i to je bilo to. Tek nas je Omiški festival natjerao da se predstavimo i da imamo ime. Tako je nastala i naša Srdela.

Gilić se prisjetio i makarske klape Marineta, koja je također sudjelovala u samim počecima omiškog festivala, ali nije dugo opstala kao organizirani sastav. Srdela je, s druge strane, razvila intenzivan koncertni život i postala jedno od prepoznatljivih imena dalmatinske klapske scene.

– Mi smo to radili gotovo profesionalno. Svakoga ljeta imali smo trideset do četrdeset koncerata, po hotelima, duž cijele Makarske rivijere, ali i puno dalje. Ozbiljno smo radili i ozbiljno pristupali pjevanju, premda je u početku sve proizlazilo iz ljubavi prema pismi.

Sada bi malo o povijesti dalmatinske klape...

– Klapska pisma razvijala se iz crkvenog pjevanja. Pjevači bi pjevali u crkvi, pa bi nakon toga zapjevali ispred crkve, pa bi se otišlo u gostionicu i tako se nastavilo pjevati. U početku se pjevalo u tri glasa, a kasnije se razvilo četveroglasje. Ja pamtim staro pjevanje i za mene je jako važno sačuvati taj izvorni klapski zvuk.

Sjećate li se ljudi koji su pokrenuli Omiški festival?

– Naravno. To su bili veliki zaljubljenici u klapsku pismu, Omišani koji su imali entuzijazma i volje. Jedan od ljudi iz obitelji Franceschi bio je moj prijatelj. Jednom smo se slučajno našli u Radmanovim mlinicama, gdje smo došli pjevati gostima iz Makarske. On je znao da ja pivam, pa smo razgovarali kako bi se sve to moglo podignuti na višu razinu. Ne želim se hvaliti da sam ja nešto posebno napravio, ali eto, i mi smo malo sudjelovali u tim počecima i poticali taj pokret.

Povijesna dokumentacija omiškog festivala potvrđuje da su među članovima prvog organizacijskog odbora bili Ivo i Rino Franceschi, uz Franu Frankovića i druge omiške entuzijaste. Prvi službeni festival održan je 1967. godine, a Srdela je bila među njegovim sudionicima.

„Nas su u Splitu voljeli više nego u Makarskoj!“

Srdela je bila izuzetno cijenjena klapa, ne samo u Makarskoj nego i izvan nje. Posebno ste vezani uz Split.

– Moram se malo pohvaliti, kad već govorimo o našoj klapi. Kada se Split 1972. godine bratimio s Anconom, pogodite koju su klapu odabrali da predstavlja grad? Srdelu iz Makarske! Nisu išle ni Lučica, ni Jedinstvo, ni Filip Dević, nego mi. Tako su odlučili ljudi koji su tada organizirali to putovanje. I poslije smo mnogo puta nastupali u Splitu, na važnim događajima, na otvaranjima spomenika i različitim svečanostima. Mogu slobodno reći da su nas Splićani voljeli više nego Makarani. To je živa istina!

Posebno se prisjeća nastupa na Splitskom festivalu, odnosno na Prokurativama, u vrijeme kada je festival imao i međunarodni karakter. Srdela je često dobivala pozive, ali Gilić naglašava kako nije želio da se klapa svede na ulogu pratećeg sastava.

– Zvali su nas da pratimo druge izvođače, a mnoge klape su na to pristajale. Mi nismo. Ili ćemo mi pjevati kao klapa ili nećemo biti samo pratnja. Ipak, jednom su nas pozvali da nastupimo dok se prebrojavaju glasovi. Pjevali smo pola sata na Prokurativama i dobili strašan aplauz.

A posebno pamtite jednu pjesmu koju ste tada izveli?

– Da! Mi smo se dogovarali hoćemo li zapjevati „Lipo moje makarsko more“. Ipak smo u Splitu, a to je naša makarska pisma. Malo smo se dvoumili, ali kada smo je zapjevali, dobili smo još veći aplauz nego prije. Eto koliko su nas Splićani voljeli! To su stvari koje se ne zaboravljaju.

Tri LP ploče, velike naklade i neobična anegdota s Mišom Kovačem

Srdela je ostavila i značajan diskografski trag. Kako je došlo do prvih snimanja?

– Moj veliki prijatelj bio je Ljubo Stipišić, inače moj vršnjak. On nas je dugo nagovarao da dođemo snimati, zvali su nas i iz Zagreba. Međutim, na jednom Omiškom festivalu nastupila je klapa iz Slovenije koju je vodio Tomaž Tozon, veliki glazbeni stručnjak. Kada nas je čuo, više nam nije dao mira. I tako smo došli do snimanja u Ljubljani.

Gilić se prisjeća da je Srdela u suradnji s ljubljanskom diskografskom kućom snimila tri LP ploče, koje su, prema njegovim riječima, postigle izuzetno dobre prodajne rezultate.

– To se prodavalo na desetke tisuća primjeraka! Ali znate kako je bilo? Napravili smo ugovor prema kojem smo dobili određeni broj primjeraka ploča, a prava su ostala diskografskoj kući. Zato nikada nismo dobili one zlatne ploče, iako su naklade bile velike. Takva su bila vremena.

Jedna od gramofonskih ploča Srdele, „Lipo moje Makarsko more“, objavljena je 1978. godine za RTV Ljubljana, a i danas predstavlja vrijedan dokument jednog razdoblja dalmatinske klapske glazbe.

Nakon tolikih desetljeća na pozornici sigurno pamtite brojne anegdote. Ima li neka koja se posebno izdvojila?

– Ima ih koliko hoćete! Sjećam se velikih koncerata na kojima smo nastupali zajedno s tadašnjom glazbenom elitom. Bili su tu Arsen Dedić, Gabi Novak, Mišo Kovač i brojni drugi veliki pjevači. A među njima i naša Srdela!

Potom nam je ispričao zgodu s jednog nastupa u Beogradu, na kojem se iza pozornice zagrijavao Mišo Kovač.



– Mišo se zagrijava iza pozornice, a dolazi jedan naš poznati bariton sav uzrujan. Govori da ne može slušati toga koji tamo pjeva, da ga nešto strašno nervira. Nije ni znao da je to Mišo Kovač! A znate, Mišo je bio velika zvijezda, ali to je sasvim drugo pjevanje. Mišo s nama ne bi imao što pjevati u klapi!

Ta je anegdota, koju Gilić danas prepričava uz osmijeh, za njega ilustracija velike razlike između solističkog, zabavnog pjevanja i tradicionalnog klapskog višeglasja. Riječ je, naglašava tijekom razgovora, o različitim vrstama glazbenog izričaja, od kojih svaka ima svoja pravila i posebnosti.

Omiljena klapa

Ako izuzmemo vašu Srdelu, koja je po vama najbolja dalmatinska klapa svih vremena?

– E, to ne postoji!

Zvuči kao diplomatski odgovor.

– Nije diplomatski, nego iskren! Za nekoga su to Trogirani, za mene nisu. Oni su znali pobjeđivati s načinom pjevanja koji meni nije odgovarao. Ne želim nikoga naravno podcjenjivati, itekako su oni znali pjevati, ali to je bilo sasvim drukčije od onoga što su radile Lučica, Srdela, Maestral, Šibenik... To je bilo drugo pjevanje. Zato ja ne mogu reći da postoji jedna najbolja klapa svih vremena.

A kakav je vaš dojam nakon ovogodišnjeg, jubilarnog 20. KUM Festivala u Makarskoj?

– Bilo je dobrih klapa. Polovica je bila dobra, bilo je i odličnih sastava. Ne mogu reći da je bilo loše. Ali nisu svi bili na onoj razini koju ja očekujem od klapskog pjevanja. Istaknuo je tko su mu bili favoriti.

– Za mene je klapa Sebenico iz Šibenika. E, to je za mene klapa! To su basovi, tu čuješ fuziju glasova, tu čuješ ono što klapa treba biti. Jednostavno, oni su meni iznad svih. Ne mislim da drugi ne znaju pjevati, ali to je moje mišljenje.

Upravo je Sebenico, kojem je Gilić dao najveće pohvale, na ovogodišnjem KUM-u osvojio treću nagradu stručnog žirija i priznanje za najboljeg debitanta.

„Novac, gaže i prerade popularnih hitova udaljili su klape od izvornosti“

Klapska pjesma doživjela je veliku popularnost prije dvadesetak godina. Je li se s komercijalizacijom otišlo predaleko?

– Je, malo previše. Puno se odmaknulo od izvornosti, to je istina. Danas se jako puno pjevaju pjesme poznatih pjevača. Uzmu se hitovi Miše Kovača, Olivera Dragojevića i drugih, naprave se klapske obrade i onda takve pjesme prolaze jer ih publika već zna. To su već veliki hitovi. Ali to nije ono od čega je krenula klapska pisma.

Gilić smatra da se nakon razdoblja velike popularnosti dogodio i primjetan pad broja aktivnih klapa, pri čemu je posebno teško bilo vrijeme pandemije koronavirusa. Pjevači se nisu mogli redovito okupljati, probe su se prekidale, a dio dotadašnjih sastava više nije nastavio raditi istim intenzitetom.

Kako danas funkcionira vaša Srdela?

– Ja sam osnovao klapu i ovo nam je sada već treća generacija. Prve generacije više nema, nažalost, mnogi moji prijatelji su umrli. Poslije je došla druga generacija koja je trajala desetak godina, a sada imamo dobar sastav. Ova grupa djeluje već dvadesetak godina i vodi je moj sin Jakša. Zadovoljan sam kako pjevaju, ali ima nešto što mi smeta.

Što vam smeta?

– Novac! Novac i te gaže pomalo ubijaju klapsku pismu. Pjevač će radije ići pjevati negdje gdje će nešto zaraditi nego doći na probu. Svaki dan imaš nekakav nastup, neku zaradu, a onda za probe više nema toliko volje. To je problem. Mi smo nekada pjevali zato što smo voljeli pjevati, a danas se sve više gleda i koliko će se zaraditi.

Ima li u Makarskoj još mjesta na kojima se klapski pjevači spontano okupljaju i zapjevaju, bez službenog nastupa?

– Ima jedna gostionica, Briškula. Tamo se još okupljaju ljudi koji vole pismu, ali manje dolaze organizirane klape, više pojedini pjevači i ljubitelji. Moj Jakša zna otići tamo. Ja baš i ne volim, jer uvijek ima netko tko deštona, a ja to ne mogu slušati! Odmah bih ih ispravljao, dok se Jakša može zezati i trpjeti to.

„Mladima se danas isplati pjevati, ali bez prave klape nema ništa“

Što biste poručili mladom čovjeku koji ima sluha i razmišlja o tome da počne pjevati u klapi?

– Danas se, gledano kroz mogućnost nastupanja, isplati biti klapski pjevač. Ima posla, može se zarađivati. Ali ne možeš doći do toga ako nemaš dobru klapu. Moraš imati dobar sastav, kvalitetno pjevanje, a za mnoge današnje nastupe i dobru pratnju mandoline ili gitare. Ako toga nemaš, neće te nitko uzeti da pjevaš na hotelskoj terasi.

Ipak, Gilić upozorava kako se u potrazi za nastupima ne smije zaboraviti osnova klapskog pjevanja.

– A cappella mora biti temelj. To je osnova svega. Može biti mandolina, može biti gitara, sve to ima svoje mjesto, ali klapa najprije mora znati pjevati bez instrumenata. Danas se pjeva i po hotelima, na raznim proslavama, na posljednjim ispraćajima... Ima mogućnosti za rad, a opet nema dovoljno interesa među mladima. Kao da mladi općenito gube zanimanje za tradicionalne stvari i to me zabrinjava.

I za kraj, jeste li zadovoljni smjerom u kojem se razvija Omiški festival?

– Omiški festival dobro radi i ne mogu protiv njega ništa posebno reći. Ali ima jedna stvar koja mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se način na koji se bodovi iz prethodnih večeri odražavaju na konačni poredak. Po meni bi se trebalo ocjenjivati samo ono što klapa pokaže u finalnoj večeri. Nekada klapa može biti slabije pripremljena ranije, a u finalu zapjeva najbolje što može. Ja svaki Omiški festival gledam na televiziji, obavezno, i dogodi se da klape koje su se meni najviše svidjele ne dobiju nagradu. Zato mislim da bi završna večer trebala biti presudna.

Razgovor s Nikšom Gilićem završio je onako kako je i počeo, uz klapsku pismu kao glavnu temu. Iza njegovih oštrih sudova o današnjim izvođačima, diskografiji i komercijalizaciji stoji iskustvo čovjeka koji je gotovo cijeli život proveo među pjevačima, pozornicama i publikom. Njegovo viđenje klapskog svijeta ne mora se svakome svidjeti, ali upravo zato vrijedi čuti ga: dolazi od čovjeka koji se sjeća vremena kada je klapa najprije bila društvo prijatelja, a tek potom organizirani glazbeni sastav.

Nikša Gilić i njegova Srdela ostaju živi svjedoci tog vremena. A njegova poruka, nakon više od sedam desetljeća pjevanja, ostaje jednostavna: bez ljubavi prema zajedničkoj pjesmi, dobrih pjevača i predanog rada na probama nema ni prave klape, bez obzira na broj nastupa, nagrada ili prodanih ulaznica.