Legenda Hajduka o Bijelima: Dominirali smo, mogli smo zabiti još nekoliko golova

Hajduk je u prvoj utakmici 1. pretkola Europske lige svladao Žilinu 2:0. Slovački sastav mogao je iz Splita otići i s uvjerljivijim porazom jer su Bijeli, posebno u prvom poluvremenu, potpuno dominirali i stvorili niz prilika.

Nakon utakmice nazvali smo legendu Hajduka Ivana Gudelja, koji je obilježio brojne velike europske večeri u bijelom dresu. Njegovi pogoci protiv Valencije, Sparte, Dnjepra i Tottenhama i danas se rado gledaju na YouTubeu.

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"Hajduk je odigrao jako dobro. Dominirali smo i igrali lijep nogomet. Mogli smo biti još konkretniji u realizaciji. Ipak, ovo je prva utakmica sezone i normalno je da se još traže prava rješenja. Unatoč tome možemo biti itekako zadovoljni. Vjerujem da Hajduk ove godine može izboriti grupnu fazu, bilo Europske, bilo Konferencijske lige", rekao je Gudelj.

Kako su vam se svidjela pojačanja? Dallison je odmah postigao pogodak.

"Vidi se da je riječ o talentiranom momku koji zna igrati nogomet. Zabio je krasan gol, bio ga je pun teren. Opet ponavljam, ovo je tek prva utakmica, ali uvjeren sam da će Hajduk proći dalje."